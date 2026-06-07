Son Mühür/ Beste Temel- Torbalı’da çöpler sanata, atıklar ise ödüle dönüştü. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in göreve geldikten sonra kente kazandırdığı İzmir’in en kapsamlı Çevre ve Sıfır Atık Festivali, bu yıl üçüncü kez kapılarını açtı. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği etkinlik alanı gün boyunca rengarenk görüntülere sahne oldu.

Atıklar yeniden can buldu

Çevre bilincini aşılamak ve sürdürülebilir bir yaşam kültürü oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalde, çocuklar ve aileleri için onlarca farklı atölye kuruldu. Katılımcılar; ileri dönüşüm tekniklerinden kompost yapımına, tohum topu hazırlamaktan kuş yemliği tasarımına kadar pek çok çevre dostu uygulamayı bizzat deneyimledi. Doğal krem ve bal mumu yapımı atölyeleri büyük ilgi görürken, "geleceğe mektup" standı duygusal anlara sahne oldu. Alanda kurulan özel istasyonlarda ise festivale gelen vatandaşların karbon ayak izleri tek tek ölçüldü. Rakamlar analiz edildi.

Atığını getiren ödülü kaptı

Festivalin en heyecanlı anları ise atık toplama yarışmalarında yaşandı. Evlerindeki kağıt, pil, elektronik atık ve bitkisel atık yağları yanlarında getiren vatandaşlar, hem doğayı korudu hem de büyük ödüller için yarıştı. Gün sonunda yapılan çekilişle çevre dostu katılımcılara scooter, kamp sandalyesi, hoparlör, termos ve powerbank gibi birbirinden kullanışlı hediyeler dağıtıldı. Torbalı’ya kazandırılan Atık Getirme Merkezi sayesinde tonlarca çöpün doğayı kirletmesi daha kaynağında engellenmiş oldu.

Başkan Demir: "Bu festival gelenekselleşecek"

Festivale eşi Güler Demir ile birlikte katılan ve tüm stantları tek tek gezen Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, çocuklarla yakından ilgilendi. Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmenin bir yerel yönetimin en büyük ödevi olduğunu belirten Demir, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk yıl temelini attığımız ve bugün üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalimiz artık ilçemizin bir markası oldu. Çocuklarımızın gözlerindeki o merak ve enerji, yarınlara dair umudumuzu artırıyor. Bu organizasyon her yıl katlanarak devam edecek. Emek veren, atığını dönüştüren ve doğaya sahip çıkan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Seneye yeniden buluşacağız."