Son Mühür- Ege’de kavurucu günler geldi çattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Haziran 2026 Pazar günü için İzmir ve 30 ilçesini kapsayan güncel hava tahmin raporunu yayımladı.

Haftanın bu son gününde kent genelinde az bulutlu ve tamamen açık bir gökyüzü hakim olacak. En yüksek sıcaklığın iç bölgelerde yılın ilk rekor seviyelerine yaklaşacağı günde, en düşük sıcaklıklar ise gece saatlerinde derin bir nefes aldıracak. İşte ilçe ilçe pazar günü haritası...

Aliağa: Bugün ilçede az bulutlu ve açık bir gökyüzü hâkim olurken, termometrelerin en düşük 20, en yüksek ise 31 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Balçova: Gece sıcaklığı 20 dereceye kadar düşerken, günün en sıcak saatlerinde hava 33 dereceyi bulacak.

Bayındır: İzmir'in bugün en yüksek sıcaklığa ulaşacak noktalarından biri olan ilçede, gece 15 derece ölçülen hava sıcaklığı gün içinde 38 dereceye kadar tırmanacak.

Bayraklı: Az bulutlu ve açık bir güne uyanan ilçede günün tepe noktasında sıcaklığın 35 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, en düşük sıcaklık 20 derece olacak.

Bergama: Tarihi ilçede güneşli bir pazar günü yaşanıyor, gece saatlerinde 18 derece olan hava, gün ortasında 36 dereceyle kavuracak.

Beydağ: Açık ve az bulutlu bir havanın etkisindeki ilçede en düşük sıcaklık 16 derece olarak kayıtlara geçerken, en yüksek sıcaklık ise 36 derece civarında seyredecek.

Bornova: Bugün ilçede gökyüzü tamamen açık. Gece 19 derece olan hava sıcaklığının, gün içinde 36 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Buca: İzmirlileri sıcak bir pazar gününün beklediği ilçede gün içi sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor, gece ise en düşük sıcaklık 19 derece.

Çeşme: İzmir'in bugün en serin noktası olan tatil beldesinde az bulutlu gökyüzü eşliğinde en düşük 20, en yüksek 30 derecelik bir hava beklenmekte.

Çiğli: Güneşli bir havanın etkisini hissettireceği ilçede termometreler gün içinde en fazla 33 dereceyi gösterecek, gece ise sıcaklık 19 dereceye kadar inecek.

Dikili: Kuzey Ege'nin bu güzel ilçesinde az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte günün en yüksek sıcaklığı 31 derece, en düşük sıcaklığı ise 20 derece olacak.

Foça: Deniz esintisinin hissedileceği ilçede pazar günü hava açık; beklenen en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık ise 31 derece.

Gaziemir: Gece saatlerinde 17 dereceye kadar gerileyen hava sıcaklığı, gün içinde az bulutlu gökyüzünün altında 34 dereceye kadar yükselecek.

Güzelbahçe: Sahil şeridindeki ilçede bugün hava az bulutlu ve açık; günün en yüksek sıcaklığı 32 derece olarak tahmin edilirken en düşük sıcaklık 19 derece.

Karabağlar: İlçede bugün sıcaklıklar 21 ile 31 derece arasında değişkenlik gösterecek, gökyüzünde ise neredeyse hiç bulut olmayacak.

Karaburun: Yarımadanın uç noktasında az bulutlu bir pazar günü yaşanırken, sıcaklık değerleri en düşük 21, en yüksek 31 dereceyi işaret ediyor.

Karşıyaka: Bugün sahil sakinlerini sıcak bir hava karşılıyor; gökyüzünün açık olduğu ilçede en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık ise 35 derece.

Kemalpaşa: İç kesimlerde yer alan ilçede gece serinliği 16 derece olarak hissedilirken, gün ortasında az bulutlu havayla birlikte sıcaklık 36 dereceye fırlayacak.

Kınık: Tarım ilçesinde pazar günü hava oldukça sıcak geçecek; en yüksek 36 derecenin ölçüleceği ilçede gece sıcaklığı ise 16 derece civarında.

Kiraz: Az bulutlu ve açık bir gün geçirecek olan ilçede sabaha karşı sıcaklık 15 dereceye kadar düşerken, öğle saatlerinde 35 dereceye ulaşacak.

Konak: Kentin merkezinde bugün güneş etkisini iyice hissettirecek. En düşük sıcaklığın 22 derece olacağı ilçede en yüksek sıcaklık 33 dereceyi bulacak.

Menderes: Açık bir gökyüzünün hâkim olacağı ilçede gün içindeki en yüksek sıcaklık değeri 35 derece, gece ölçülen en düşük değer ise 16 derece.

Menemen: Pazar gününü az bulutlu bir havayla geçirecek olan ilçede termometreler en düşük 18, en yüksek 35 dereceyi gösterecek.

Narlıdere: Nemli ve sıcak bir günün yaşandığı ilçede gökyüzü açık, sıcaklıklar ise en düşük 22 derece ile en yüksek 31 derece arasında seyrediyor.

Ödemiş: Bozdağ'ın eteklerindeki ilçede az bulutlu bir hava var; en düşük sıcaklık 17 derece olarak ölçülürken, gün içinde 35 derecelik bir sıcaklık bekleniyor.

Seferihisar: Türkiye'nin ilk sakin şehrinde bugün hava az bulutlu ve açık; günün en yüksek sıcaklığı 35 dereceye ulaşırken, en düşük sıcaklık 20 derece olacak.

Selçuk: Tarihi dokusuyla öne çıkan ilçede bugün gökyüzü açık. Sıcaklıklar gece 20 dereceye kadar düşerken, gündüz 33 dereceye kadar tırmanacak.

Tire: Bayındır ile birlikte günün en sıcak noktası olan ilçede hava az bulutlu; en düşük sıcaklık 17 derece iken, en yüksek sıcaklık tam 38 derece.

Torbalı: Sıcaklığın bunaltıcı olacağı bir diğer ilçede en düşük 18 derece olan hava sıcaklığı, günün en tepe noktasında 37 dereceye kadar çıkacak.

Urla: Ege esintisiyle nefes alacak olan ilçede az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor; günün en düşük sıcaklığı 21, en yüksek sıcaklığı ise 32 derece.

