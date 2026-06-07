Hayallerindeki üniversiteye adım atmak için aylardır hazırlık yapan milyonlarca öğrenci, 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma geçti. Adayların sınava girecekleri okul, salon ve sıra numaralarını gösteren giriş belgeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak olan belgelerin yayınlanacağı tarih, sosyal medyada ve internet aramalarında gündemin ilk sırasına yerleşti. Peki, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ev sahipliği yapacak sınav merkezleri hangi tarihte ilan edilecek?

2026 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav giriş yerlerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor. Bu yılki takvime ve geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, 2026 YKS sınav giriş belgelerinin 10 Haziran civarında yayımlanması bekleniyor. Adaylar, kurumun yapacağı resmi duyurunun hemen ardından sınava girecekleri okulları öğrenecek.

ÖSYM AİS YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Üniversite adayları, sınav giriş belgelerine doğrudan ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşıyor. İnternet tarayıcısından "ais.osym.gov.tr" adresine giden adaylar, T.C. kimlik numarası ve kendilerine ait sistem şifresi ile giriş yaparak profillerinden belgelerinin çıktısını kolayca alıyor. Adayların ev adreslerine posta yoluyla herhangi bir fiziki belge gönderilmiyor. Sistemden alınan e-belgede adayın sınava gireceği okul, salon bilgisi, oturum detayları ve adaya özel sınav kuralları yer alıyor.

2026 YKS (TYT, AYT, YDT) OTURUMLARI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Üç farklı oturumda gerçekleşecek olan üniversite sınavı maratonu hafta sonuna yayılıyor. Adayların dikkatle takip etmesi gereken sınav takvimi ve süreleri şu şekilde uygulanıyor:

Sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlıyor ve adaylara toplam 165 dakika süre tanınıyor.

İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılıyor ve 180 dakika sürüyor.

Yabancı dil puanıyla tercih yapacak adayların katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü öğleden sonra saat 15.45'te başlıyor; adaylar bu son testte 120 dakika boyunca soruları yanıtlıyor.