Son Mühür / Beste Temel - Konak Belediyesi ve Medicana International İzmir Hastanesi iş birliğinde sağlıklı ve aktif yaş almayı destekleyen çalışmalar masaya yatırıldı. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde düzenlenen seminerde konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleriyle buluştu.

Yaş ilerledikçe egzersizin öneminin arttığının altını çizen Şendur, “Hareketsiz yaşam, sağlıksız yaşamdır. Hareket etmek için bir spor salonuna yazılmayı ya da evinize bir spor aleti almayı beklemeyin” diye konuştu. Üyeler de çeşitli rahatsızlıklarını Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur’a aktardı, bilgiler aldı.

Günlük yaşama adapte edilen egzersizler

Seminerde hareket etmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, “Sedanter (hareketsiz) yaşam tarzı, zamanla çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Tanı yöntemleri ve tıp sürekli gelişse de bazı hastalıklar azalmak yerine artış göstermektedir. Bel ağrısı da bu durumun en yaygın örneklerinden biridir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, günümüzde giderek daha fazla oturarak çalışmamız ve evden çalışma düzeninin yaygınlaşmasıdır. Hareketsiz yaşam, sağlıksız bir yaşam anlamına gelir. Pek çok hastalığa zemin hazırlayan hareketsizlik, doğru şekilde yapılan egzersizlerle önlenebilir. Özellikle kas-iskelet sistemi sağlığı için, günlük yaşama kolayca adapte edilebilen egzersizlerin düzenli olarak yapılması büyük önem taşır. Bu egzersizler arasında hafif tempolu koşu oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra, periferik kasları güçlendirmek için yarım litrelik pet şişelerle ağırlık çalışmaları yapılabilir. Sandalyeden destek alarak şınav çekmek ya da squat gibi temel egzersizleri uygulamak da mümkündür” ifadelerini kullandı.

“Basit yöntemlerle sağlıklı bir yaşam”

Tüm bu sporları yapabilmek için spor salonuna gitmeye ya da eve bir spor aleti almaya gerek olmadığının da altını çizen Prof. Dr. Şendur, “Kendi yaşam alanınızda, basit yöntemlerle düzenli egzersiz yaparak daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz” diye konuştu.