Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte Torbalı’da süren ve planlanan asfalt çalışmalarını yerinde takip etti. Yapılan incelemelerde ilçede yürütülen yol yenileme ve ulaşım yatırımları üzerinde duruldu.

Asfalt çalışmaları yerinde incelendi!

Torbalı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde devam eden asfalt çalışmalarının ilçedeki ulaşım konforunu yükseltmesi planlanıyor.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle süren çalışmaların sahada incelendiğini ifade etti. Demir, planlanan yeni asfalt çalışmalarının da üzerinde durulduğunu belirtti.

Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi!

Saha incelemeleri esnasında ilçe pazarını da ziyaret eden iki başkan, vatandaşlar ve esnafla buluştu.

“Omuz omuza çalışacağız”

Başkan Övünç Demir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın öncülüğünde Torbalı’ya hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.