Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşandı. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu. Tek liste ile girilen seçimde, Kaf-Kaf’ın yeni başkanı Yiğit Tusder oldu.

Yeni başkan Tusder'e çok sayıda tebrik mesajı gelirken, bir tebrik mesajı da İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan'dan geldi.

"Yeni görevinde başarılar diliyorum!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, "İzmir’imizin asırlık çınarı, büyük bir spor ve kültür mirası olan Karşıyaka Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Yiğit Tusder’i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.

Köklü geçmişi, güçlü taraftarı ve yetiştirdiği değerlerle Türk sporunun en önemli kulüplerinden biri olan Karşıyaka Spor Kulübü’nün, yeni yönetimiyle birlikte daha güçlü yarınlara ulaşacağına inanıyorum.

Bu vesileyle genel kurulun Karşıyaka Spor Kulübü camiasına hayırlı olmasını diliyor; Sayın Yiğit Tusder ve yönetim kuruluna başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.