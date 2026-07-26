İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Kaplancık Mahallesi’nde dün akşam saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye çok sayıda kara ve hava aracı sevk etti.

Gün biterken hava araçları sahadaydı

Yangının ilk saatlerinde alevlerin önünü kesmek için havadan yoğun bir müdahale başladı. Ekipler, havanın kararmasına kadar geçen sürede alevleri sınırlamak için tonlarca su bıraktı.

Söndürme operasyonuna şu ekipler katıldı:

4 yangın söndürme uçağı

6 helikopter

25 arazöz

6 su ikmal aracı

3 dozer

Günün kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterler müdahaleye zorunlu ara verdi.

Gece 01.30'da ekipler çalışmalarını sonlandırdı

Gece saat 01.30 itibarıyla alınan son bilgilere göre çıkan yangın kontrol altına alındı. Söndürme işçileri ve itfaiye personeli, rüzgarın yön değiştirmesi ihtimaline karşı kritik noktalarda nöbet tuttu. Dozerler, alevlerin daha geniş alanlara ve yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek amacıyla orman içinde şeritler açtı.



