Son Mühür / Emine Kulak - İzmir Torbalı Ayrancılar Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde başlayan yangın bölgede büyük endişeye yol açtı. Makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Torbalı Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ve su tankeri ekipleri sevk edildi.

Alevlere çok yönlü müdahale sürüyor

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olay yerine ulaşan ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede, itfaiye ekipleri ile belediye görevlileri yangına hem karadan arazözlerle hem de havadan helikopterlerle müdahalesini aralıksız sürdürüyor.



