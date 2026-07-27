CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında start alan siyasi hareketlilik, İzmir'de yeni istifaları da beraberinde getiriyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde gerçekleştirilen teşkilatlanma süreci çerçevesinde ilçe örgütleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin parti değişikliklerini kısa süre içerisinde noktalaması bekleniyor. Bu çerçevede son olarak Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in de CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katılacağı ifade edildi.

"Yeni bir başlangıç" mesajı!

Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda çarşamba günü düzenlenecek olan buluşmayı duyuran Başkan Övünç Demir, parti değişikliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Yeni bir başlangıç için buluşuyoruz. Bu bir veda değil..." mesajını kullanarak, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da CHP Torbalı İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirilecek programa tüm yol arkadaşlarını çağırdı.

Çoğunluğun geçmesi bekleniyor!

Siyasi kulislerde yer alan bilgiler çerçevesinde, Torbalı Belediye Meclisi'nde görevde bulunan üyelerin büyük bölümünün de YENİ Parti saflarına katılması beklenmekte. İddialar çerçevesinde, meclis grubunda sadece üç üye CHP'de kalacak, diğer meclis üyeleri ise parti değişikliğini tamamlayacak.

Gözler çarşamba gününde!

İzmir'de son günlerde peş peşe gelen istifa ve parti değişikliği kararları sonrasında gözler çarşamba günü yapılacak geçiş programlarına çevrilmiş durumda. Torbalı'daki katılımın gerçekleşmesi durumunda, CHP'den YENİ Parti'ye geçiş sürecinde İzmir'de önemli bir adım daha kendine yer bulmuş olacak.