Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile emniyet birimleri, Torbalı’da tarım işçilerinin taşındığı servis araçları için ortak denetim gerçekleştirdi.

Yaz aylarında mevsimlik tarım işçisi hareketliliğinin arttığı Özbey Karayolu’nda gerçekleştirilen kontrollerde, korsan taşımacılık yapan ve taşıma kurallarını ihlal eden sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İşçilerin güvenli koşullarda tarlalara ulaşmasını sağlamak için farklı günlerde gerçekleştirilen denetimlerde; S plakası bulunmayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gerekli izin belgesini almadan yolcu taşıdığı belirlenen 2 araç, emniyet güçlerince 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafik polisleri, araç kasasında yolcu taşıyan 2 sürücüye, bagajda insan taşıyan 1 sürücüye ve ehliyetsiz araç kullanan 1 kişiye cezai işlem başlattı.

S ve M plakalı resmi servis araçlarına dair kontrollerde ise evraklarında eksiklik belirlenen 5 araca zabıta ekipleri tarafından idari işlem yapıldı.

“Çok sayıda ihbar alıyoruz”

Denetimlerin sahadaki uygulamalarına ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Amiri Ali Ertürk, özellikle yaz döneminde mevsimlik tarım işçilerinin taşınmasına dair şikayetlerin artış gösterdiğini belirterek,

“Tarım işçilerinin ruhsatsız ve uygun olmayan araçlarla taşındığı yönünde çok sayıda ihbar alıyoruz. Tarım işçisi taşımacılığı yapacak araçların ya S plakalı olması ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden tarım işçisi taşıma izin belgesi alması gerekiyor.

Bu şartları taşımayan araçlar korsan servis olarak değerlendiriliyor ve emniyet ekiplerince trafikten men ediliyor.” ifadelerini kullandı.

"İnsan sağlığı ve trafik güvenliği açısından büyük risk oluşturuyor"

Araçların çalışma ruhsatı, tanıtım kartı ve klima sistemlerinin de incelendiğine de değinen Ertürk, kural dışı taşımacılığın olası kazalarda yolcular açısından büyük mağduriyetler yaratabileceğine dikkat çekerek,

“Denetimler sırasında bagajda, araç kasasında ve ayakta yolcu taşındığını tespit ettik. Bu durum hem insan sağlığı hem de trafik güvenliği açısından büyük risk oluşturuyor.

Biz bu denetimleri ceza kesmek için değil, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gerçekleştiriyoruz.

Ruhsatlı araçlarla yapılan taşımacılıkta yolcular sigorta güvencesi altında bulunuyor. Ruhsatsız araçlarla meydana gelebilecek kazalarda ise yolcular ciddi hak kayıpları yaşayabiliyor. Bu nedenle denetimlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz.” dedi.