Yunanistan, güne sarsıntıyla uyandı. Komşu ülkede meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, başkent Atina başta olmak üzere çevre şehirlerde panik yarattı. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, sarsıntı saat 13.02’de, yerin yaklaşık 5,7 kilometre gibi oldukça sığ bir derinliğinde gerçekleşti.

Deprem üssü, Atina’nın 80 kilometre kuzeyinde yer alan Halkida kenti olarak açıklandı. Can ve mal kaybına dair henüz resmi bir bilanço yayımlanmadı.

Sığ derinlik paniği artırdı

Yerin sadece 5,7 kilometre altında meydana gelen bu hareketlilik, yüzeyde çok daha şiddetli hissedilmesine yol açtı. Atina ve çevresindeki yerleşim birimlerinde sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokağa döküldü.

İzmir’de durum ne?

Yunanistan’da yaşanan bu hareketlilik, coğrafi yakınlığı nedeniyle akıllara hemen Ege kıyılarını, özellikle de İzmir’i getirdi. Geçmişte yaşanan birçok sarsıntının ortak hissedilmesi bu endişeyi tetiklese de, İzmir bu kez depremi hissetmedi.

Merkez üssünün Atina’nın kuzeyinde, yani Ege Denizi’nin daha iç kesimlerinde kalması, sarsıntının Türkiye kıyılarına ulaşmasını engelledi.