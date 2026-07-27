Yerleşkesi Menemen'de bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile üniversitenin ilgili yönergesi çerçevesinde öğretim üyesi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan çerçevesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı için 1 profesör kadrosuna atama yapılacak.

Özel şartlar aranacak!

İlanda yer alan bilgiler çerçevesinde, bahse konu olan kadroya başvuruda bulunacak adayların doçentlik unvanını Maliye alanında almış olması gerekmekte.

Buna ek olarak adayların;

- Avrupa Birliği Bölgesel Politikası,

- Yoksulluk ve yoksullukla mücadele politikaları,

- Toplumsal refahın iyileştirilmesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadele,

- Faiz uygulamaları ve politikaları

konularında akademik çalışmalar gerçekleştirmiş olmaları şartı aranmakta.

Başvurular sadece çevrim içi!

Üniversite, başvuruların sadece www.bakircay.edu.tr adresindeki "Duyurular" bölümünde bulunan bağlantı üzerinden Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Şahsen ya da posta yoluyla gerçekleştirilecek başvuruların kabul edilmeyeceği ifade edilirken, başvuruların Resmî Gazete'de yayımlanan ilan sonrasında 15'inci gün saat 23.59'a kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.

Başvuru şartları belli oldu!

Başvuruda bulunacak adayların, İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde ifade edilen şartları sağlamasının dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması gerekmekte. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için ise diplomalarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve/veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından denkliğinin onaylanmış olması şartı üzerinde durulacak.

Üniversitenin internet sitesinden duyurulacak!

İzmir Bakırçay Üniversitesi, başvuru ve atama sürecine ilişkin gerçekleştirilecek tüm duyuruların resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağını, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağını ifade etti.