Torbalı’nın ilk, İzmir’in ise 35’inci coğrafi işaretli ürünü olan Arslanlar biberinde nisan ayında başlayan ekim sürecinin ardından tarlada hareketlilik arttı. Kendine özgü aroması ve acılığıyla öne çıkan biber için üreticiler ve tarım işçileri sabahın erken saatlerinde tarlaya girerek toplama mesaisine başlıyor. Hasadı aralık ayının sonuna kadar devam eden ve bölgenin kendine has toprak yapısında yetişen Arslanlar biberi, işlemlerin ardından Ege Bölgesi’nin farklı noktalarına gönderiliyor.

"Urfa isotu mu daha acı yoksa Arslanlar biberi mi?"

Bölgenin nem ve toprak yapısının ürün kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, biberin tarihine ve lezzetine dikkat çekerek "Arslanlar biberi bizim bölgemize has bir ürün. Buradaki nem oranı ve toprak yapısı ile 130 yıl önce köylülerimizin Rumeli'den mübadele esnasında getirdiği ve 'Yörük biberi' olarak bilinen bu ürün, zamanla köyün ismini alarak Arslanlar biberi olmuştur. Biberimiz gerçekten özel aroması ve acılığıyla bambaşka bir üründür. Coğrafi işaret aldıktan sonra çiftçimizin üretiminde bir artış söz konusu oldu. Biberimiz şu anda genelde sofralık olarak tüketiliyor. Ayrıca restoranlarda pide, lahmacun ve kebapların yanında servis ediliyor. Biz zaman zaman Urfalı hemşehrilerimize sesleniyoruz. 'Gelin, şu acılığı bir yarıştırılalım. Urfa isotu mu daha acı yoksa Arslanlar biberi mi?' Fakat bugüne kadar bir cevap alamadık. Arslanlar biberinin acılığı dudaklarda ve ağızda belirir, mideye hiç zarar vermez ve sindirimi kolaylaştırır." dedi.