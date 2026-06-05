Son Mühür- Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığı ile 20 bine yakın konutun satışa çıkacağını duyurmuştu. Başvuru şartları, tarihi gibi ayrıntıları şekillenen proje İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'nin tepkilerini üzerinde çekti. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bayraklı TOKİ’de bulunan 225 adet 2+1 konut satışa çıkarılmasının İzmir depremzedeleri tarafından kabul edilmesi mümkün olmadığını dile getirdi.

İzmir depremi üzerinden yıllar geçmesine rağmen sorunların çözülmediğinden bahseden Özkan Bayraklı TOKİ’de bulunan yüzlerce konutun depremzedeler için değerlendirilmesi yerine satışa çıkarılması vicdanlarda kabul görmeyecek bir yaklaşım olduğundan bahsetti.

"Daha önce dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım ile yapılan görüşmelerde bu konutların depremzedeler için değerlendirilmesi konusunda olumlu yaklaşım ortaya konmuş, derneğimiz tarafından talepler toplanmış ve gerekli girişimler yapılmıştır." diyen Özkan şu ifadelerde bulundu:

"Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bayraklı TOKİ’de bulunan 225 adet 2+1 konut satışa çıkarılmaktadır.

Eğer bu bilgi doğruysa, bu kararın İzmir depremzedeleri tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.

Çünkü ortada cevabı verilmesi gereken çok basit bir soru vardır:

İzmir depremzedeleri hâlâ çözüm beklerken bu konutlar neden satışa çıkarılmaktadır?

İzmir depremi üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen orta ve az hasarlı konut sorunu çözülememiş, binlerce aile evine kavuşamamış, riskli yapılarda yaşayan vatandaşlarımız belirsizliğe mahkûm edilmiş, kentsel dönüşüm süreçleri ise ekonomik çıkmazlar nedeniyle tıkanma noktasına gelmiştir.

Buna rağmen Bayraklı TOKİ’de bulunan yüzlerce konutun depremzedeler için değerlendirilmesi yerine satışa çıkarılması vicdanlarda kabul görmeyecek bir yaklaşımdır.

Daha önce dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım ile yapılan görüşmelerde bu konutların depremzedeler için değerlendirilmesi konusunda olumlu yaklaşım ortaya konmuş, derneğimiz tarafından talepler toplanmış ve gerekli girişimler yapılmıştır. Yine defalarca dile getirdiğimiz üzere; rezerv alanlarda bulunan boş konutların kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlara geçici olarak tahsis edilmesi yönündeki önerimiz de yıllardır karşılıksız bırakılmıştır."

"İzmir depremzedeleri artık görmezden mi geliniyor?"

Gelinen noktada depremzedelerin mağduriyetinin görmezden gelindiği sorusunun akla geldiğini savunan Özkan sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bugün geldiğimiz noktada ise depremzedelere çözüm üretilmesini beklerken, boş konutların satış ilanlarıyla karşılaşıyoruz.

Bu tablo bize şu soruyu sordurmaktadır:

İzmir depremzedelerinin yaşadığı mağduriyet gerçekten görülmüyor mu, yoksa artık görmezden mi geliniyor?

İzmir’de yüz binlerce insan depremden etkilenmişken, devlet kayıtlarında on binlerce bağımsız bölümün sorunu devam ederken, emsal artışı süresinin bitmesine aylar kalmışken ve vatandaşlar dönüşüm için çırpınırken; Bayraklı TOKİ’deki boş konutların satışa çıkarılması kamu vicdanını yaralayacaktır.

Biz açıkça ifade ediyoruz:

Bu konutlar öncelikle depremzedeler ve kentsel dönüşüm mağdurları için değerlendirilmelidir.

Depremzedelerin taleplerini yıllardır görmezden gelen anlayışın yeni mağduriyetler yaratmasına izin vermeyeceğiz.

İzmir depremzedeleri yardım istemiyor. Verilen sözlerin tutulmasını, kamu kaynaklarının doğru kullanılmasını ve yaşadıkları mağduriyetlerin artık gerçekten görülmesini istiyor.

Bayraklı TOKİ’deki konutların satışa çıkarılması kararının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor, ilgili kurumları kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz.

Deprem bitmiştir diyenlere hatırlatıyoruz:

Deprem belki bir günde oldu.

Ama depremzedelerin mağduriyeti hâlâ devam ediyor.

İzmir depremzedeleri unutulamaz.

İzmir depremzedeleri yok sayılamaz."