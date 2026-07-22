İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraklı'da gerçekleşen ve moto kurye Akın Payaz'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde ulaşılan yeni bulguları kamuoyuna aktardı.

Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, kazaya sebep olan metal parçanın ilerlemekte olan bir vince ait denge ayağı olduğunun teknik incelemeler ve deliller doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Metal parçaya çarptı!

Kazanın, 9 Haziran'da İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, motosikletiyle ilerlemekte olan 33 yaşındaki moto kurye Akın Payaz, yol üzerinde yer alan metal parçaya çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kaza sonucunda ağır yaralanan Payaz, olay yerindeki ilk müdahale sonrasında hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedavi gören genç kurye, yaklaşık 40 gün süren hayat mücadelesinin ardından 18 Temmuz'da tedavi gördüğü Bayraklı Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Vinç sürücüsü ve firma yetkilisine gözaltı!

Yürütülen soruşturma neticesinde metal parçanın ait olduğu vinç belirlenirtken, vinci kullandığı tespit edilen E.K. ile firmanın mesul müdürü T.T.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

İki şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

