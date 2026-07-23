Kaza, 9 Haziran günü Çevre Yolu tüneller çıkışı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sipariş teslimatı için motosikletiyle hareket halinde olan Akın Payaz, tünel çıkışına geldiğinde birden şeridin ortasında beliren büyük bir metal parçayla karşılaştı.

Engeli fark etmesine rağmen duramayan genç kurye, parçaya çarparak motosikletten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Payaz’ı ilk müdahalenin sonrasında ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı.

40 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Akın Payaz’dan acı haber yaklaşık 40 günün ardından geldi.

Doktorların tüm çabalarına rağmen hayati belirtilerini kaybeden talihsiz genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamera kayıtları ihmali ortaya çıkardı

Genç kuryenin vefatının sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Olay yerindeki güvenlik kameraları ve Mobese kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kazaya neden olan cismin ne olduğunu kısa sürede tespit etti.

Yoldaki ağır metal parçanın, o esnada güzergahtan geçen bir vincin sabitlemeye yarayan denge ayağı olduğunu belirledi.

Sürücü ve şirket müdürü gözaltına alındı

Parçanın ait olduğu aracı ve bağlı bulunduğu firmayı belirleyen ekipler, harekete geçti. Kazaya sebebiyet veren vincin sürücüsü E.K. ile firma mesul müdürü T.T., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.