Osman Günden / Son Mühür - Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği U-12 Cup Futbol Turnuvası, Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri’nde oynanan final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle noktalandı. 1 Temmuz’da başlayan ve 21 Temmuz’da sona eren turnuvaya İzmir, Aydın ve Manisa’dan 80 takım ile yaklaşık bin 600 sporcu katıldı. Yüzlerce karşılaşmanın oynandığı turnuvanın finalinde Aydın Söke İdmanyurduspor’u 5-1 mağlup eden Bornovagücü şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Manisa Şehitler Spor üçüncü, Buca Efelerspor ise dördüncü sırada yer alırken, gol krallığı unvanını Manisa Salihlispor forması giyen Celal Ayaz İlhan kazandı.

"Çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz"

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının verildiği ödül töreninde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Geleneksel hale getirdiğimiz U-12 Cup Futbol Turnuvamızı bu yıl da başarıyla tamamladık. Üç hafta boyunca çocuklarımız yalnızca futbol oynamadı; dostluğu, paylaşmayı, takım ruhunu ve centilmenliği de sahaya taşıdı. Turnuvamıza katılan 80 takımımızı, yaklaşık bin 600 sporcumuzu, antrenörlerimizi ve ailelerimizi kutluyorum. Şampiyon Bornovagücü başta olmak üzere dereceye giren tüm takımlarımızı tebrik ediyor, çocuklarımızı sporla buluşturmaya ve geleceğin sporcularını desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum." dedi.