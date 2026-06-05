İzmir hızlı tren projesi ilk olarak 2013'te duyuruldu, fakat aradan geçen on yılı aşkın sürede hat bir türlü tamamlanamadı. Bakanlık ise hattın 2027 sonunda hizmete gireceğini açıkladı.

İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak?

Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattının bu yıl sonuna kadar Afyonkarahisar'a ulaşması planlanıyor. Hattın İzmir'e kadar uzanan bölümünün tamamı ise 2027 sonunda faaliyete geçecek. Proje 2013'te açıklandığında üç yıl içinde biteceği söylenmişti, ancak süreç beklenenden çok daha uzadı. Aradan geçen on yılı aşkın zamana rağmen hat hâlâ bitmedi ve bu durum tartışmalara yol açtı. İnşaatı üstlenen firma, projedeki gecikmenin basit bir tarih ertelemesi olmadığını savundu. Geçmişteki gecikmeler düşünüldüğünde 2027 tarihinin yeniden kayma ihtimali de konuşuluyor. Yani bugün için İzmir'e doğrudan hızlı tren henüz yok.

İzmir hızlı tren güzergahı nereden geçecek?

İzmir hızlı tren hattı 508 kilometre uzunluğunda inşa ediliyor. Güzergah boyunca Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen istasyonları kurulacak. Proje tamamlandığında mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Hat boyunca onlarca tünel, viyadük ve köprü gibi çok sayıda sanat yapısı yer alıyor. Hattın saatte 200 kilometre işletme hızıyla çalışması öngörülüyor.

İzmir hızlı tren seyahat süresini ne kadar kısaltacak?

İzmir hızlı tren ile Ankara arası yolculuk süresinde ciddi bir düşüş yaşanacak. Şu an karayoluyla ortalama 7 saat, mevcut demiryoluyla 14 saat süren yol 3,5 saate inecek. Ankara-Afyon arası 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Manisa arası ise 2 saat 50 dakikaya düşecek. Manisa için bu düşüş çarpıcı; çünkü aynı yol şu an 11 saat 45 dakika sürüyor. Hat hizmete girdiğinde Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa dahil yaklaşık 13 milyon kişi doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. Yolcunun yanında yük taşımacılığı da hattın kapasitesi içinde yer alacak.