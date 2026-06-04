TOKİ, kura çekilişi beklemeden doğrudan konut sahibi olma imkanı sağlayan dev kampanyasının tüm detaylarını paylaştı. Türkiye genelindeki 64 ili kapsayan açık satış uygulamasında, ev sahibi olmak isteyenlerin beklediği başvuru tarihleri ve banka prosedürleri netleşti. Peşin ödemelerde sağlanan yüzde 25 indirim fırsatı ve düşük peşinatlı uzun vade seçenekleri, projeyi oldukça cazip hale getiriyor. Farklı bütçelere uygun olarak hazırlanan TOKİ kurasız konut satış ödemeleri ve aylık taksit tutarlarına ilişkin yayınlanan yeni tablo, ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TOKİ AÇIK SATIŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Kurasız açık satış kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci 15 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Kampanyaya katılmak isteyenler, işlemlerini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

Önceki projelerin aksine bu açık satış uygulamasında başvuru sahiplerinden herhangi bir gelir sınırı ya da ikametgah şartı istenmiyor. Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve kişinin kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı bir konutunun bulunmaması yeterli sayılıyor.

TOKİ KURASIZ KONUT SATIŞ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK, VADE KAÇ AY?

Açık satış usulüyle ev sahibi olacak vatandaşlara, bütçelerine uygun üç farklı ödeme modeli sunuluyor. Kampanya kapsamında konut fiyatları, seçilen il ve dairenin büyüklüğüne göre değişirken, ödeme planları şu şekilde işliyor:

Peşin Ödeme Modeli: Konut bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılara net yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Yüzde 50 Peşinatlı Model: Konut bedelinin yarısını peşin ödeyenlere yüzde 8 indirim yapılıyor ve kalan borç 72 ay vade ile taksitlendiriliyor.

Kademeli Peşinat Modeli: Konut bedelinin yüzde 25'i sözleşme anında, kalan yüzde 25'lik peşinat kısmı ise 12 ay sonra ödeniyor. Geriye kalan asıl borç ise 60 ay vade ile planlanıyor.

Peşin ödeme indirimiyle birlikte konut başlangıç fiyatları 2,1 milyon TL seviyelerine inerken, taksitli alımlarda aylık ödemeler 18 bin TL'den başlıyor.

İLLERE GÖRE TOKİ 2+1 VE 3+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Satışa sunulan konutların fiyatları ve taksit oranları, şehirlerin emlak dinamiklerine ve daire tiplerine göre farklılık gösteriyor. Kampanyanın öne çıkan illerindeki başlangıç fiyatları şu şekilde listelendi:

Ankara: 2+1 daireler 3,1 milyon TL'den (aylık 21.400 TL taksit), 3+1 daireler ise 3,3 milyon TL'den (aylık 23.400 TL taksit) başlıyor.

Bursa: 2+1 daireler 3,3 milyon TL'den (aylık 23.000 TL taksit), 3+1 daireler ise 3,9 milyon TL'den (aylık 27.600 TL taksit) satışa sunuluyor.

Hatay: 2+1 daireler 3,2 milyon TL'den (aylık 27.300 TL taksit), 3+1 daireler ise 3,9 milyon TL'den (aylık 29.000 TL taksit) alıcılarını bekliyor.

Konya: 2+1 daireler 2,9 milyon TL'den (aylık 20.000 TL taksit), 3+1 daireler ise 3,5 milyon TL'den (aylık 24.000 TL taksit) başlayan fiyatlarla satılıyor.

EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE SATIŞA ÇIKIYOR?

Türkiye genelinde 64 ili kapsayan bu dev projede, en yüksek konut arzının yapılacağı iller de belli oldu. Kurasız satışlarda aslan payını 2 bin 190 konutla Bursa alırken, onu 2 bin 62 konutluk dev stokla Ankara izliyor. Deprem bölgesindeki inşaatların hızla tamamlanmasıyla Hatay'da 1.238, Kahramanmaraş'ta 1.073 ve Malatya'da 1.000 konut açık satış yöntemiyle vatandaşlara sunuluyor.