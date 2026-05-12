Beklenen oldu ve gece yarısı saatler 00:00'ı gösterdiğinde motorinin litre fiyatına tam 1 lira 10 kuruşluk bir zam uygulandı. Aliağa'daki dev rafinelerden çıkıp kentin dört bir yanındaki istasyonlara ulaşan yakıtın maliyeti artık çok daha yüksek. Şehir içi taşımacılık yapan ESHOT otobüslerinden, limana konteyner taşıyan dev TIR'lara kadar tüm ticari çarkların maliyeti bir gecede katlandı.

İZMİR MERKEZİNDE 13 MAYIS RAKAMLARI NETLEŞTİ

Sektör yetkililerinden alınan kesin verilere göre, bu okkalı zammın ardından İzmir'deki motorin litre fiyatı 68,77 liraya tırmandı. Bu rakam, kentin sanayi bölgelerindeki üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekecek bir eşik anlamına geliyor. Lojistik ve tedarik zincirindeki bu ekstra 1 lira 10 kuruşluk yük, hiç şüphesiz market raflarındaki temel gıda ürünlerine enflasyon olarak geri dönecek. Şoför esnafı, taksici ve minibüsçüler artan maliyetler karşısında oda yönetimlerinden acil zam talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Ticari hayatın kalbi olan İzmir'de, ulaşım giderlerinin bu denli fırlaması tüm ekonomik planları altüst etmiş vaziyette.

BENZİN VE OTOGAZ KULLANICILARI DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Mazot tarafındaki can yakan tablonun aksine, özel araç sahiplerini ilgilendiren benzin fiyatlarında yeni bir hareketlilik yaşanmadı. 13 Mayıs güncel istatistiklerine göre, İzmir'de benzinin litresi dünkü rakam olan 65,11 TL'den satılmaya devam ediyor. Otogaz kullanan vatandaşlar ise 33,69 TL'lik fiyatla yollarına devam edebiliyor. Sürücüler, zam fırtınasından şimdilik kurtulmuş olsalar da, küresel piyasalardaki oynaklık yüzünden her an yeni bir yukarı yönlü güncelleme korkusu taşıyor. Vatandaşın asıl beklentisi, sürekli artan bu fiyatlara karşı devletin ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleriyle piyasaya bir nefes aldırması yönünde.