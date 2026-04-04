Baharın gelmesi ve toprak ısısının artmasıyla kent merkezlerinde ev tipi tarım uygulamaları hız kazandı. Uzmanlar, saksıda sebze yetiştiriciliği için en elverişli dönemin nisan ayı olduğunu belirtiyor. Erken dönemde toprakla buluşan fidelerin, gün ışığından daha fazla yararlanarak kök gelişimini tamamladığı ve yaz sıcaklarına karşı direnç kazandığı ifade ediliyor.

SINIRLI ALANDA YÜKSEK VERİM ALINIYOR!

Sebze fiyatlarındaki mevsimsel hareketlilik, tüketicileri alternatif üretim yöntemlerine yöneltiyor. Sınırlı kullanım alanına sahip balkonlarda, az yer kaplaması ve yüksek verim sağlaması nedeniyle ağırlıklı olarak "oturak" ve "çeri" tipi domates fideleri tercih ediliyor. Bu türlerin, yaz boyunca hane halkının taze sebze ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayarak ev bütçesine doğrudan katkı sağladığı vurgulanıyor.

İLK HASAT TEMMUZ AYINDA YAPILABİLİYOR

Saksıda tarımdan hedeflenen verimin elde edilmesi için bitki köklerine uygun derinlikte saksıların ve besin değeri yüksek toprak karışımlarının kullanılması gerekiyor.

Fidelerin sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesi için dikkat edilmesi gereken temel unsurlar şu şekilde sıralanıyor:

Günde en az 6 ila 8 saat doğrudan güneş ışığı alması.

Toprağın nem dengesini koruyacak düzenlilikte sulanması.

Gerekli bakım koşullarının sağlanması durumunda, nisan ayında ekilen fidelerden temmuz ayı itibarıyla ilk ürünler alınmaya başlanıyor. Büyükşehirlerde giderek yaygınlaşan saksı tarımının, bütçeye sağladığı katkının yanı sıra taze gıdaya ulaşımı kolaylaştıran sürdürülebilir bir model olduğu belirtiliyor.