Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından paylaşılan Nisan 2025 ve Nisan 2026 dönemine ait veriler, İzmir’de şirket kuruluşlarında artış yaşandığını ortaya koydu. Nisan 2025’te 440 olan kurulan şirket sayısı, Nisan 2026’da 609’a yükseldi. Bu artış, kentte girişimcilik faaliyetlerinin ivme kazandığına işaret etti.

Kooperatiflerde gerileme dürüyor

Aynı dönemde kooperatif kuruluşlarında düşüş dikkat çekti. 2025 Nisan ayında 14 olan yeni kooperatif sayısı 2026’da 11’e geriledi. Gerçek kişi ticari işletmelerinde ise artış yaşanarak 42’den 57’ye çıktı. Tasfiye sürecine giren şirket sayısı iki yıl arasında değişmeyerek 105 seviyesinde sabit kaldı. Kooperatif tasfiyeleri ise 5’ten 6’ya yükseldi.

Kapanışlar ve kümülatif veriler

Kapanan şirket sayısı 154’ten 155’e çıkarak yatay seyrini korurken, kooperatif kapanışları 5’te sabit kaldı. Gerçek kişi ticari işletmelerinde ise kapanışlar 42’den 56’ya yükseldi. Ocak-Nisan dönemini kapsayan kümülatif verilerde ise kurulan şirket sayısı 2 bin 299’dan 2 bin 301’e çıktı. Kooperatif kuruluşları 60’tan 46’ya gerilerken, gerçek kişi işletmeleri 214’ten 239’a yükseldi. Tasfiye ve kapanışlarda ise genel olarak düşüş eğilimi gözlendi.

Yabancı sermaye girişi

İzmir’de 2026 yılının ilk dört ayında 80 yabancı ortaklı şirket kuruldu. Ülke bazlı dağılımda 30 şirketle Suriyeli girişimciler ilk sırada yer alırken, Almanya 12 şirketle, İran ise 10 şirketle takip etti. Diğer ülkelerden gelen yatırımlar ise daha düşük sayılarda gerçekleşti. Veriler, İzmir’de yabancı sermaye girişinin devam ettiğini ortaya koydu.