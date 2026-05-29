Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içi tartışmaların sürdüğü bir dönemde ailesinden gelen acı haberle sarsıldı. Özel’in amcası Necati Özel, Manisa’da geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu 82 yaşında hayatını kaybetti. Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, vefat haberi yakın çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

Merhum Necati Özel için Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yer alan Hatuniye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Necati Özel, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene aile yakınlarının yanı sıra siyasi isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye katılan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de yer aldı. Güç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel ailesinin acısını paylaştıklarını belirterek, merhum Necati Özel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Güç, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in kıymetli amcası Necati Özel’in cenaze törenine katılarak acılarını paylaştık. Merhum Necati Özel’e Allah’tan rahmet; başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Acının ve dayanışmanın bir araya geldiği bu zor günde, Özel ailesinin yanındayız" dedi.

Öte yandan cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, Özel ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti. Aileye yönelik destek mesajları siyasi çevrelerden de gelmeye devam etti.