Karşıyaka Spor Kulübü’nde gözler 11 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrilmişken, camiada derin bir sessizlik ve gergin bir bekleyiş hakim. Kongre tarihine sayılı günler kalmasına rağmen henüz resmi olarak "Adayım" diyen tek bir isim bile çıkmadı. Kulübün geleceği tam bir belirsizlik girdabında. Yeşil-kırmızılı camia, bayram tatilinin bitimiyle birlikte kulislerin nihayet hareketlenmesini umut ediyor.

2 Haziran provası önemli

Yeni yönetimin rengini belirleyecek olan büyük seçim öncesinde, Karşıyaka’yı bu hafta başında çok kritik bir viraj bekliyor. Kulüp, 2 Haziran Salı günü olağan mali genel kurulunu gerçekleştirecek. Bu mali kongre, sadece hesapların oylanacağı bir buluşma olmayacak; aynı zamanda 11 Haziran’daki tarihi seçimin de ilk büyük provası niteliğini taşıyor. Güç dengeleri burada netleşecek.

Nisan ayında düzenlenen son olağanüstü kongrede de benzer bir kriz yaşanmış, sandıktan aday çıkmayınca mevcut Başkan Aygün Cicibaş göreve devam etmek zorunda kalmıştı. Ancak Cicibaş, bu kez kesin bir dille yeni dönemde başkanlığa kesinlikle talip olmadığını duyurdu. Kaf-Kaf'ta yönetim koltuğu şu an için bomboş.

Engel çok, aday yok

Kulislerde, kulübün geçen yıl olduğu gibi yine kayyuma devredilme tehlikesi konuşuluyor. Bu senaryonun önüne geçmek için Aygün Cicibaş'ın, basketbol branşına büyük finansal destek sağlayan iş insanı Mesut Sancak’la bir görüşme gerçekleştirdiği ve son çare olarak yeniden taşın altına elini koyabileceği iddia ediliyordu.

Fakat burada çok ciddi bir yasal bariyer var. Başkan Aygün Cicibaş'ın, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında aldığı ceza nedeniyle hukuken başkanlık veya yöneticilik yapması imkansız.

Alternatif isimler ise kapıları birer birer kapatıyor. Kulübün en sıcak gündemi olan basketbol ana sponsorluğu krizi çözülse dahi, adı potansiyel adaylar arasında anılan eski başkanlardan İlker Ergüllü, hiçbir şart altında adaylığı düşünmediğini net bir şekilde iletti. Nisan ayındaki kongre sürecinde son anda geri adım atan İsmail Çiftçioğlu cephesinde de yeni sezona dair hiçbir hamle veya girişim emaresi yok.

Karşıyaka taraftarı, futbol, basketbol, voleybol ve tüm amatör branşlardaki sporcular, yeni sezon planlamasının tamamen aksamaması için bu yönetim kördüğümünün bir an önce çözülmesini talep ediyor. Zaman daralıyor.

