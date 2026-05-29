İzmir’in asırlık çınarı Altay, tarihinin en karanlık döneminden kurtulmak için gözünü İstanbul’a dikti. İki yıl önce şirketleşme yetkisi almasına rağmen bir türlü beklediği kurtarıcı yatırımcıyı bulamayan siyah-beyazlılar için Ahmet Nur Çebi ismi gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ın eski başkanı, İzmir ekibini düştüğü darboğazdan çıkarmaya talip. Camia nefesini tuttu.

İstanbul’da gizli zirveler yapıldı

Altay cephesinde bu sürpriz aşk aslında yeni değil. İş insanı Ahmet Nur Çebi’nin ismi 2023 yılında da İzmir temsilcisiyle anılmış ancak somut bir adıma dönüşmemişti. Perde arkasından gelen son bilgiler ise bu kez işin çok daha ciddi olduğunu gösteriyor.

Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı’nın son dönemde İstanbul’da iki kez gizlice bir araya geldiği ortaya çıktı. Kulisleri hareketlendiren bu gizli temasların ardından büyük buluşmanın tarihi de netleşti. Başkan Sinan Kanlı ve Ahmet Nur Çebi, 6 Haziran’da İzmir’de masaya oturarak son pazarlıkları yapacak. Bu zirveden çıkacak karar kulübün kaderini çizecek.

1 Milyar TL borç çıkmazı..

112 yıllık köklü geçmişe sahip olan Altay, tam anlamıyla bir finansal çöküşün eşiğinde can çekişiyor. Kulübün toplam borcu 1 milyar TL sınırına dayanmış durumda. Bu devasa borç sarmalı yüzünden 2021 yılından beri, tam 5 yıldır transfer yasağıyla boğuşan İzmir ekibi, kadrosuna tek bir takviye bile yapamadı.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte Süper Lig’den başlayarak adeta serbest düşüşe geçti ve 3. Lig’e kadar geriledi. Borç krizleri yüzünden FIFA’nın kıskacından bir türlü kurtulamayan ve peş peşe puan silme cezaları alan asırlık kulüp, geçen sezon amatör kümenin kapısından kıl payı döndü. Çebi'nin yapacağı yatırım, bu ağır ablukanın dağılması için tek çıkış yolu olarak görülüyor.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın da eski başkanlığını yapan ve Beşiktaş'ta 2019-2023 yılları arasında 4 yıl boyunca direksiyon başında kalan Ahmet Nur Çebi’nin, Altay’ın şirketleşme sürecine nasıl bir formülle dahil olacağı 6 Haziran'daki tarihi randevuda netlik kazanacak. İzmir futbol kamuoyu şimdi bu kritik imzaya kilitlendi.

