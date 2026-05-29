Son Mühür- CHP’de yaşanan “mutlak butlan” kararı tartışmalarının ardından siyaset gündemi yeniden hareketlendi. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına dönmesi gündeme gelirken, gözler hem parti içi programlara hem de bayramlaşma törenlerine çevrildi.

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Halk Partisi içinde yarın yapılacak bayramlaşma etkinlikleri iki farklı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Kılıçdaroğlu’nun, genel merkezde partililerle bayramlaşacağı ifade edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ise Ankara İl Başkanlığı’nda düzenlenecek programa katılması bekleniyor. Bu durum, parti içinde sembolik bir ayrışma görüntüsü oluştuğu yönünde yorumlara neden oldu.

Özgür Özel’in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, “Bu memleketi, bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullanarak partilileri Ankara İl Başkanlığı önünde bir araya gelmeye davet etti. Özel’in çağrısının ardından parti örgütlerinde de hareketlilik yaşandı.

İzmir'den Ankara'ya araç kaldırılıyor

Özellikle İzmir örgütünde, il ve ilçe teşkilatlarının Özel’in katılacağı bayramlaşma programı için ilçelerden araç kaldırma hazırlığı yaptı. Bu kapsamda çok sayıda partilinin Ankara’daki etkinliğe katılım sağlaması bekleniyor.