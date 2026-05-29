Son Mühür- İzmir’de kronikleşen altyapı, ulaşım ve çevre sorunları siyasetin gündemini yeniden hareketlendirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolu mesajla yerel yönetime sert eleştiriler yöneltti. Şehrin her geçen gün daha derine batan bir kriz sarmalında olduğunu savunan Kırkpınar, merkezi hükümetin kente milyarlarca liralık yatırım yapmasına rağmen yereldeki yönetim zafiyeti nedeniyle İzmir'in geriye gittiğini iddia etti.

Hükümet yatırım yaptı ama...

Kırkpınar’ın paylaştığı verilere göre, son 23 yılda merkezi hükümet tarafından İzmir’e yaklaşık 500 milyar liralık kamu yatırımı aktarıldı. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan konuta kadar devasa projelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Kırkpınar, yerel idarenin bu vizyona ayak uyduramadığını belirtti. Okullar, hastaneler, tüneller ve köprülerle kentin çehresini değiştirmeye çalıştıklarını söyleyen Milletvekili, yerel hizmetlerin tıkanması yüzünden bu yatırımların gölgede kaldığını savundu.

İzmir'in öncelikli sorunu ise her zamanki gibi Körfez. Kıyıya vuran ölü balıklar ve kentin üzerine kâbus gibi çöken kötü koku, Kırkpınar’ın da ilk hedefindeydi. Durumun artık katlanılamaz bir boyuta ulaştığını vurgulayan Kırkpınar, "İnsanlar artık 'nefes alamıyoruz' diye haykırıyor" dedi. Çevre kirliliği, İzmirlilerin günlük yaşam kalitesini doğrudan sabote ediyor.

Trafik kilit, kentsel dönüşüm rafta

Şehrin tek sancısı çevre felaketi değil. İzmir trafiği artık günün her saati içinden çıkılmaz bir kördüğüme dönüştü. Sürücüler yollarda saatlerini harcarken, deprem kuşağındaki kentte kentsel dönüşüm çalışmaları da kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Kırkpınar, riskli binalarda korku içinde yaşayan binlerce vatandaşın hâlâ somut bir çözüm beklediğini hatırlattı. Planlama eksikliği, şehri adeta zamana karşı yarışta geriye düşürüyor. Kentsel dönüşüm durdu, şehir risk altında.

Belediyede maaş krizi ve güven sarsan iddialar

Milletvekili Kırkpınar, eleştirilerini sadece fiziki altyapıyla da sınırlamadı. Yerel yönetimin mali ve idari yapısındaki çatırdamalara dikkat çekerek, belediye personelinin maaşlarını zamanında alamadığına dair iddiaları gündeme taşıdı. Bunun yanı sıra, kentteki bazı kooperatif projeleri üzerinden yürüyen yolsuzluk iddialarının kamuoyundaki güven duygusunu tamamen yerle bir ettiğini savundu.

Sorunun artık basit bir çevre veya belediyecilik meselesi olmaktan çıktığını belirten Kırkpınar, durumun şehrin geleceğini, ekonomisini ve asayişini tehdit eden topyekûn bir yönetim krizine dönüştüğünü ifade etti. Kırkpınar, sözlerini çarpıcı bir özetle bitirdi:

"Yapılan yatırımlar ortada ama yapılmayanlar da ortada. İzmir bunları hak etmiyor."