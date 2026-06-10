Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Tire’de gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Şenliği çerçevesinde öğrencilerle buluştu. Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay İzmir Şubesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık mesajları kendine yer buldu.

Sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı!

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Sağlıklı Yaşam Şenliği çerçevesinde öğrencilerle birlikte yürüyüş yaptı.

Etkinlik süresince öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda etkinlikler!

Şenlik çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda okullar tarafından hazırlanmış olan stantlara ziyaret gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler ve projeler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

“Bağımlılıktan uzak büyütmeliyiz”

Başkan Okuroğlu yapmış olduğu paylaşımda, çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı alışkanlıklarla yetişmesinin öneminin altını çizdi.

Okuroğlu, “Çocuklarımızı erken yaşlardan itibaren her türlü bağımlılıktan uzak, sporla, sanatla ve sağlıklı alışkanlıklarla büyütmek hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.