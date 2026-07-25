İzmir'in Tire ilçesinde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendisini telefonla polis olarak tanıtan bir şüpheli, 66 yaşındaki S.G. isimli kadını kurduğu senaryoyla kandırarak altınlarını parka getirmesini sağladı. Yaşlı kadının tüm ziynet eşyalarını parkta şahsa teslim etmesinin ardından dolandırıldığını anlaması uzun sürmedi. Olayın şokunu atlatan S.G'nin hemen Tire Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine başvurarak şikayetçi olması üzerine, emniyet güçleri bölgede geniş çaplı bir operasyon ve inceleme başlattı.

Kamera kayıtları zanlıyı ele verdi

İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği park ve çevresindeki güvenlik kameralarını saniye saniye incelemeye aldı. Saatler süren titiz takip sonucunda şüphelinin kimliğini E.Ç. olarak tespit eden polis, zanlının izini komşu ilçe Bayındır’da buldu. Saklandığı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Buradaki sorgusunun ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.