Erdoğan İzmir ziyaretiyle ilgili şu an için resmi olarak duyurulmuş yeni bir tarih ve saat bilgisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanlığı, il programlarını genellikle ziyarete birkaç gün kala açıklıyor; saat detayları ise valilik ve parti teşkilatının duyurularıyla netleşiyor. İşte konuya dair bilinen son gelişmeler.

Erdoğan İzmir'i en son ne zaman ziyaret etti?

Cumhurbaşkanının kente son gelişi 21 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşti. Erdoğan o gün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük organizasyonlarından Efes-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü etkinliklerine katıldı; kendisine kuvvet komutanları ve bakanlar eşlik etti.

Askeri programın ardından şehir merkezine geçen Erdoğan, MÜSİAD İzmir Şubesi'nin Ankara Caddesi üzerindeki yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Günün kapanışında ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi toplantısında teşkilatla buluştu. Yani mayıs ayındaki ziyaret, askeri törenden parti çalışmasına uzanan dolu dolu bir gün olarak geçti.

Erdoğan İzmir'e geldiğinde program genellikle nasıl işliyor?

Geçmiş ziyaretler bir örüntü ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı kente genellikle uçakla Adnan Menderes Havalimanı üzerinden giriş yapıyor ve burada vali, milletvekilleri ile parti yöneticileri tarafından karşılanıyor. Ardından açılış törenleri, mitingler ya da teşkilat buluşmaları gün içine yayılıyor.

Ziyaret günlerinde kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınıyor; bazı cadde ve meydanlar trafiğe kapatılabiliyor. Bu yüzden program saatleri İzmirlilerin günlük planlarını da doğrudan etkiliyor.

Erdoğan İzmir programı nereden takip edilir?

En güvenilir adres resmi kanallar. Cumhurbaşkanlığının tccb.gov.tr adresindeki günlük program sayfası, İzmir Valiliği'nin duyuruları ve AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın paylaşımları, ziyaret tarihi ve saatini ilk elden veren kaynaklar.

Yeni bir İzmir ziyareti resmen açıklandığında saat ve güzergah bilgileri de bu kanallardan kamuoyuna duyurulacak. Gelişme yaşandığında konuyla ilgili tüm ayrıntıları haberlerimizden takip edebilirsiniz.