Son Mühür- Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye geçişler için CHP'de yaprak dökümü devam ediyor. CHP'de Mutlak Butlan yönetimini kabul etmeyen partililer, görevinden ve üyeliğinden vazgeçiyor. İzmir'de de bazı CHP milletvekilleri, belediye başkanları partiden istifa ettiklerini açıkladı. CHP'li ilçe yönetimleri peşin sıra istifa etmeye devam ediyor. Son olarak Tire ilçe yönetiminden kritik bir hamle geldi. Bir istifa duyurusu da Tire ilçesinden geldi. Yönetim 28 Temmuz salı günü yapacağı basın açıklaması ile partiden istifa edecek.

CHP Tire ilçe yönetiminin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;

"CHP Tire İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz olarak almış olduğumuz toplu istifa kararına ilişkin basın açıklamamız 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 13.00’te İlçe Başkanlığı binamızda gerçekleştirilecektir. Üyelerimiz ve tüm halkımız davetlidir."