Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Temmuz 2026 Çarşamba tarihi itibarıyla kamuoyuna duyurduğu "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerini güncelledi. Bakanlığın yaptığı denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda da birçok şehirde ve gıda firmasında usule uygun olmayan ürünler çıkarken, İzmir'de de Konak ve Tire ilçelerinde faaliyet gösteren iki ayrı firmaya ait ürünlerde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi.

Konak'taki bitkisel macunda ilaç etken maddesi yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son incelemelerde "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığı altında yayımladığı listenin içerisinde İzmir'in Konak ilçesi yer aldı.

İlçede faaliyet gösteren Şifadan Emin Baharat - Engin Göktekin isimli işletmenin, MPLUS markasıyla piyasaya sunduğu "Epimedyumlu Bitkisel Macun (240 gr)" ürünü incelemeye takıldı. Yapılan laboratuvar analizlerinde, söz konusu ürünün "180" parti numaralı serisinde, etikette yer almayan ve insan sağlığını riske atabilecek ilaç etken maddesi tespit edildi. Ürün, doğrudan sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar kategorisinde ifşa edildi ve listede yerini almış oldu.

Tire'de üretilen kaşar peynirinde bitkisel yağ ve eritme tuzu bulundu

Bakanlık tarafından yayımlanan listenin "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" (süt ve süt ürünleri) bölümünde ise İzmir'in Tire ilçesinde üretim yapan bir firma yer aldı.

Tire'de bulunan Tek Ar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen ve Tekar Süt Ürünleri markasıyla satılan "Yarım Yağlı Taze Kaşar Peyniri (2000 gr)" incelemeye alındı. "03042026" parti numaralı üründen alınan numunelerde yapılan testler sonucunda, peynirin içerisinde bulunmaması gereken bitkisel yağ ve eritme tuzu kullanıldığı saptandı.

