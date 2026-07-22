Son Mühür- İZSU, bakım ve onarım çalışmalarına devam ederken vatandaşların günlük hayatını etkilemeye devam ediyor. İzmir’in bir çok ilçesinde planlı veya arızadan kaynaklı su kesintileri sebebiyle çoğu ilçede saatlerce sular kesilecek.

Merkez ilçeleri etkileyen kesintiler vatandaşın önlem alması gerek, bazı kesintiler 4 saate kadar ulaşabilecek.

İşte İZSU tarafından yayımlanan o liste:

Menemen

Etkilenen Mahalleler: Gazi, 29 Ekim, 9 Eylül Mahalleleri (yaklaşık 2 saat)

Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 08:45 ile 11:45 arasında

Neden: 8 Caddede oluşan ana boru arızası nedeniyle

Bergama

Etkilenen Mahalleler: İnkılap, İslamsaray, Turabey Mahalleleri

Kesinti Süresi: 21.07.2026 saat 08:30 ile 11:30 arasında (yaklaşık 3 saat)

Neden: Vana arızası nedeniyle

Buca

Etkilenen Mahalleler: Göksu ve Yeşilbağlar Mahalleleri

Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 09:22 ile 11:00 arasında (yaklaşık 2 saat)

Neden: 679/18 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle

Etkilenen Mahalleler: Dokuz Eylül Mahallesi

Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 09:14 ile 13:00 arasında (yaklaşık 4 saat)

Neden: 692 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle

Karabağlar

Etkilenen Mahalleler: Adnan Süvari, Maliyeciler, Metin Oktay, Şehitler mahalleleri

Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 09:14 ile 11:14 arasında (yaklaşık 2 saat)

Neden: Polat Caddesi 256 Sokaktaki Kavşakta olan ana boru arızası sebebiyle

Kemalpaşa

Etkilenen Mahalleler: Yukarıkızlıca Merkez Mahallesi

Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 09:20 ile 12:00 arasında (yaklaşık 3 saat)

Neden: Ana boru arızasından dolayı

Menderes

Etkilenen Mahalleler: Özdere, Cumhuriyet Mahalleleri

Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 08:45 ile 11:45 arasında (yaklaşık 3 saat)

Neden: 8. Caddede oluşan ana boru arızası nedeniyle

Tire

Etkilenen Mahalleler: Adnan Menderes Mahallesi

Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında (yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boru arızası sebebiyle



