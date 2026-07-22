Son Mühür- İZSU, bakım ve onarım çalışmalarına devam ederken vatandaşların günlük hayatını etkilemeye devam ediyor. İzmir’in bir çok ilçesinde planlı veya arızadan kaynaklı su kesintileri sebebiyle çoğu ilçede saatlerce sular kesilecek.
Merkez ilçeleri etkileyen kesintiler vatandaşın önlem alması gerek, bazı kesintiler 4 saate kadar ulaşabilecek.
İşte İZSU tarafından yayımlanan o liste:
Menemen
Etkilenen Mahalleler: Gazi, 29 Ekim, 9 Eylül Mahalleleri (yaklaşık 2 saat)
Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 08:45 ile 11:45 arasında
Neden: 8 Caddede oluşan ana boru arızası nedeniyle
Bergama
Etkilenen Mahalleler: İnkılap, İslamsaray, Turabey Mahalleleri
Kesinti Süresi: 21.07.2026 saat 08:30 ile 11:30 arasında (yaklaşık 3 saat)
Neden: Vana arızası nedeniyle
Buca
Etkilenen Mahalleler: Göksu ve Yeşilbağlar Mahalleleri
Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 09:22 ile 11:00 arasında (yaklaşık 2 saat)
Neden: 679/18 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle
Etkilenen Mahalleler: Dokuz Eylül Mahallesi
Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 09:14 ile 13:00 arasında (yaklaşık 4 saat)
Neden: 692 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle
Karabağlar
Etkilenen Mahalleler: Adnan Süvari, Maliyeciler, Metin Oktay, Şehitler mahalleleri
Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 09:14 ile 11:14 arasında (yaklaşık 2 saat)
Neden: Polat Caddesi 256 Sokaktaki Kavşakta olan ana boru arızası sebebiyle
Kemalpaşa
Etkilenen Mahalleler: Yukarıkızlıca Merkez Mahallesi
Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 09:20 ile 12:00 arasında (yaklaşık 3 saat)
Neden: Ana boru arızasından dolayı
Menderes
Etkilenen Mahalleler: Özdere, Cumhuriyet Mahalleleri
Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 08:45 ile 11:45 arasında (yaklaşık 3 saat)
Neden: 8. Caddede oluşan ana boru arızası nedeniyle
Tire
Etkilenen Mahalleler: Adnan Menderes Mahallesi
Kesinti Süresi: 22.07.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında (yaklaşık 2 saat)
Neden: Ana boru arızası sebebiyle