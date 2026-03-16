Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sağlık bilimleri alanındaki öncü rolünü pekiştirecek stratejik bir yatırıma imza atarak "İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi"ni tıp dünyasının hizmetine sundu. Öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle harmanlayabileceği, hata payının minimize edildiği ve hasta güvenliğinin en üst seviyede tutulduğu bu merkez, 15 Temmuz Sağlık Yerleşkesi içerisinde açıldı. Çağdaş tıp eğitiminin gerekliliklerini karşılayan bu modern tesis, geleceğin hekimlerinin klinik tecrübelerini gerçekçi ve risksiz bir simülasyon ortamında kazanmalarına olanak tanıyacak.

Akademik ve idari kadro açılışta bir araya geldi

Merkezin kurdele kesim töreni, üniversite yönetiminin ve tıp dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın ev sahipliği yaptığı programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğra Gençpınar’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve sağlık profesyoneli katıldı. Tören süresince merkezin teknik kapasitesi ve eğitim müfredatına sunacağı katkılar üzerine detaylı sunumlar yapıldı.

Rektör Yılmaz: “48 yıllık köklü bir vizyonun yansıması”

Açılış kürsüsünde söz alan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin nitelikli sağlık personeli yetiştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Bu merkezin sadece bir bina açılışı değil, üniversitenin sağlık vizyonunun bir kanıtı olduğunu belirten Yılmaz, "En ileri teknolojiyle donattığımız bu merkez, öğrencilerimizin profesyonel hayata atılmadan önce klinik becerilerini en yüksek standartlarda geliştirmelerini sağlayacak. 48 yıllık köklü geçmişiyle ekol olan fakültemiz, uluslararası düzeyde örnek gösterilen bir sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Amacımız, toplum sağlığına en üst düzeyde hizmet verecek, donanımlı hekimler yetiştirmektir" dedi.

Teoriden pratiğe güvenli geçiş kapısı: Simülasyon temelli eğitim

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak ise eğitimde simülasyon kullanımının kritik önemine değindi. Modern tıp dünyasında öğrenci ve asistanların doğrudan hasta üzerinde uygulama yapmadan önce simülasyon ortamında tecrübe kazanmasının şart olduğunu ifade eden Bayrak, merkezin fonksiyonelliğine dikkat çekti. Dekan Bayrak, "Öğrencilerimiz burada sadece teknik manevraları öğrenmekle kalmayacak; aynı zamanda kriz yönetimi, etkili iletişim, ekip koordinasyonu ve zor anlarda klinik karar verme yetilerini de geliştirecekler. Bu merkez, nitelikli ve özgüvenli hekim yetiştirme hedefimizin en güçlü kalelerinden biri olacaktır" şeklinde konuştu.

Geleceğin sağlık teknolojileriyle donatılmış altyapı

İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi, ileri düzey robotik hastalar ve sanal gerçeklik destekli uygulama alanlarıyla dikkat çekiyor. Öğrencilerin hata yaparak öğrenmelerine imkan tanıyan ancak bu hatanın hiçbir canlıya zarar vermediği bu güvenli bölge, hasta güvenliği odaklı bir eğitim modelini esas alıyor. Disiplinler arası çalışmaya uygun tasarlanan merkezde, acil müdahaleden cerrahi işlemlere kadar geniş bir yelpazede senaryolar kurgulanabiliyor. Açılış töreni, teknik incelemelerin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla son bulurken; merkezin bugünden itibaren aktif eğitime başladığı bildirildi.