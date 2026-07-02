Son Mühür- Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) bünyesinde görev yapan Genel Başkan Yardımcıları Sonmühür İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir ve Haber61 İmtiyaz Sahibi Tanju Akıncıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı 2025 Süreli Yayın İstatistikleri'ni yorumlayarak internet medyasının geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün temsilcileri, özellikle kadın istihdamı, eğitim düzeyi ve büyüme potansiyeli hakkında dijital medyanın geleneksel medyayı geride bıraktığına vurgu yaptı.

"Gazeteciliğin geleceği eğitimli kadrolarla şekilleniyor"

Sektörün iş gücü ihtiyacının dijital medyada karşılık bulduğuna değinen Sonmühür İmtiyaz Sahibi ve TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Hakan Kandemir, verilerdeki eğitim düzeyine dikkat çekti.

Kandemir, sektördeki profesyonelleşmenin profesyonel bir eğitim tabanına oturduğunu belirterek, "TÜİK verilerine göre internet haber sitelerinde çalışanların yüzde 57,7'si lisans mezunu.

Yüksek lisans ve doktora mezunları da eklendiğinde bu oran yüzde 60'ın üzerine çıkıyor. Bu durum, dijital medyanın nitelikli insan kaynağını bünyesinde topladığını ve gazeteciliğin geleceğinin eğitimli kadrolarla şekillendiğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Dijital medyanın ulaştığı gücü ortaya koyuyor"

Dijitalleşmenin ulaştığı büyük trafik verilerinden de bahseden Hakan Kandemir, bu durumun sektörün geleceğine dair en güçlü göstergesi olduğunu belirterek,

"Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısının 357'ye yükselmesi, toplam tekil ziyaretçi sayısının 8,8 milyarı, sayfa görüntüleme sayısının ise 45,3 milyarı aşması dijital medyanın ulaştığı gücü ortaya koyuyor.

Dijital yayıncılık, yerel medyanın sesini daha geniş kitlelere ulaştırırken aynı zamanda medya sektörünün geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biri haline geliyor." dedi.

"İnternet haber sitelerinde görev yapanların çoğu kadınlardan oluşuyor"

Dijital yayıncılığın kadın çalışanlar için sunduğu fırsatların altını çizen Haber61 İmtiyaz Sahibi ve TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Tanju Akıncıoğlu, kadınların sektörde giderek daha güçlü bir konuma geldiğine vurgu yaparak,

"İnternet haber sitelerinde görev yapan yazarların yüzde 45,6'sını, internet editörlerinin yüzde 46,8'ini ve muhabirlerin yüzde 42,6'sını kadın gazeteciler oluşturuyor. Bu tablo, dijital medyanın kadın gazeteciler için önemli bir üretim alanı haline geldiğini gösteriyor.

Kadınların haber üretiminde ve editoryal süreçlerde artan temsili, sektörün daha kapsayıcı ve daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.

"İnternet medyası yeni istihdam alanları açıyor"

Geleneksel medya ile internet medyasındaki istihdam farkına da değinen Akıncıoğlu, tercihlerin dijitale döndüğünü savundu. İstihdamdaki artış hızını değerlendiren Akıncıoğlu,

"Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışan sayısı bir yılda yüzde 8,4 artarak 3 bin 690'a yükseldi. Buna karşılık resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışan sayısı yüzde 13,9 geriledi.

Bu veriler, internet medyasının gazetecilik mesleğine yeni istihdam alanları açtığını açık biçimde ortaya koyuyor." dedi.