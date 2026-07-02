Son Mühür- Kısa bir süre öncesine kadar sınırlı sayıda bir kitleye hitap eden komedyan Deniz Göktaş, ''Ölü Deniz'' isimli gösterisinin ardından Türkiye'nin konuştuğu bir figür haline geldi.

Mizahi diline yönelik destek kadar özellikle dinle ilgili esprileriyle toplumun bir bölümünün tepkisini toplayan Göktaş, hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.



Utanç verici tahammülsüzlük...



Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına komedyan Utku Ergin'in tepkisi gecikmedi.

''Arkadaşım Deniz Göktaş haksız yere gözaltına alındı'' vurgusunda bulunan Ergin,

''Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde, hiçbir demokraside yaşanmayacak, utanç verici bir tahammülsüzlükle, susturma çabasıyla karşı karşıyayız.

Esas konunun inanç ve hassasiyet olmadığı açık, bu kullanışlı kılıfın ardına sığınıp ifade özgürlüğü kısıtlanmaya çalışılıyor. Mizahtan, şakadan korkmak büyük bir acizlik. Bir arada ve hayattan keyif alarak yaşayabilmemizin yolu özgürlükleri savunmak ve şakaya gülmek ya da beğenmiyorsan izlememekten geçiyor. Umarım Deniz bir an önce serbest kalır ve bu utanç büyümez'' sözleriyle sitem etti.



Hakkında 185 şikayet var...



Gazeteci yazar Şamil Tayyar ise Göktaş hakkındaki şikayetlerin çokluğuna dikkat çekti.

''Stand-up sanatçısı İmran Deniz Göktaş “dini değerleri alenen aşağılama’ iddiasıyla göz altına alınmış'' diyen Tayyar,

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CİMER’e yapılan 185 ihbar üzerine harekete geçmiş.

Prensip olarak hürriyeti kısıtlayıcı ceza almasını asla temenni etmem ama dini değerlerin bu şekilde aşağılanmasının yolu açılırsa toplumsal barışımız ağır yara alır.

İnfial olur, istenmeyen işler olur.

Allah korusun.

Hukuk yoluyla sınırlarını bilmeyenlere sınırlarını öğretmenin ziyadesiyle faydası olacaktır'' değerlendirmesinde bulundu.