Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta bulunan Madımak Oteli’nde Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne katılmak için kente gelen aydın, yazar ve sanatçıların provokatör bir grup tarafından hedef alınması ve 33 kişinin yakılarak katledilmesi ile ilgili Son Mühür’e değerlendirmelerde bulunarak, yaşanan olayın Cumhuriyet tarihinin en büyük utançlarından biri olduğunu söyledi.

Ertuğrul Günay: Merkezi ve yerel yönetim sorumluları, görülmedik bir acziyet içinde etkisizce bu katliama seyirci kaldı

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan acı olayın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük utanç günlerinden biri olduğunun altını çizen eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 33 aydının yobaz bir güruhun çıkardığı yangında can verdiğini aktararak, “2 Temmuz 1993, cumhuriyet tarihimizin en büyük utanç günlerinden biri, belki birincisidir. 2 Temmuz’da Sivas’ta gündüz saatlerinde ve şehrin merkezinde, bir otelde konaklayan 33 konuk aydın ve iki otel görevlisi, bir yobaz güruhunun kastan çıkardığı yangında can verdi. Merkezi ve yerel yönetim sorumluları, asker ve emniyet güçleri, görülmedik bir acziyet içinde etkisizce bu katliama seyirci kaldı. Ankara’da iktidar DYP/SHP koalisyonuydu. Süleyman Demirel yeni Cumhurbaşkanı olmuş, Tansu Çiller Başbakanlığa yeni atanmış; Erdal İnönü Başbakan Vekiliydi. İçişleri Bakanı DYP’li Mehmet Gazioğlu, Kültür Bakanı SHP’li Fikri Sağlar’dı” dedi.

"Allah, ülkemizi ve halkımızı benzer acılardan korusun"

Öte yandan, Madımak Katliamı’nın otelin kebapçı olarak çalıştığını hatırlatan ve bakanlık yaptığı dönemde Madımak’ın anı-kültür merkezine dönüştüğünü anlatan Bakan Günay, şu ifadeleri kullandı: “Yangın oldu, insanlar yandı. İki gün sonra Erzincan’ın Başbağlar Köyünde bu kez PKK 33 köylünün canına kıydı. Herkes yerinde kaldı.

Utanmazlığın bir göstergesi olarak, insanların yakıldığı Madımak Oteli’nin altında 1994’ten 2008’e kadar bir kebapçı işletmesi çalıştı. Bakan olduğum yılın ilk bütçe görüşmelerinde bu görüntünün iğrenç ve utanç verici olduğunu ve hemen sonlandırılacağını söyledim. Başbakanlığın sağladığı ek bütçe imkanıyla yapıyı kamulaştırıp kebapçıyı çıkardık. Madımak’ı bir Anı ve Kültür Merkezi yaptık. Madımak’ta, Başbağlar’da ve bütün katliamlarda canını yitirenlere rahmet diliyorum. Allah, ülkemizi ve halkımızı benzer acılardan korusun”