Son Mühür - Akdeniz’de bugün öğle saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Resmi verilere göre, saat 14.06’da (TSİ) kaydedilen depremin büyüklüğü 5.3 (Mw) olarak ölçüldü. Merkez üssü Akdeniz olan depremin, Datça ilçesine 137.45 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi. Deprem, Girit Adası’nın kuzeydoğusuna yakın bir bölgede deniz içerisinde 19,87 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntının ardından bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD'ın paylaştığı veriler şöyle

Büyüklük:5.3 (Mw)

Yer:Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla)

Tarih:2026-07-02

Saat:14:06:23 TSİ

Enlem:35.46417 N

Boylam:27.26917 E

Derinlik:19.87 km