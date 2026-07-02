Son Mühür / Yağmur Daştan – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir’de beş dönem İl Başkanlığı yapan Kemal Karataş, İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP Urla İlçe Başkanlığı'nın "partimize telafisi çok güç zararlar vermiştir" gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, Eylül 2019'da da partiden ihraç edilmişti. O gün bugündür partiye yönelik alakasını bir an olsun yitirmeyen ve "Ben 18 yaşından beri CHP'liyim" diyen Karataş, parti içindeki son gelişmeleri Son Mühür'e değerlendirdi.

“Koltuklar kıymetli, koltuklarını seviyorlar…”

CHP içindeki son gelişmelere değinen Karataş, mutlak butlan süreci ve sonrasında yaşanan tartışmaları Son Mühür’e değerlendirdi. Karataş, “CHP’de koltuklar çok kıymetli ve koltuklarını çok seviyorlar. Kimi hizmet aşkıyla seviyor kimi ise makam, mevkii, rütbe için… Tabii para için sevenler de var, onlar da mahkemelerde, cezaevlerindeler. Yani CHP’de koltuk önemli. ‘Büyükşehir Belediye Başkanı şatoda oturmaz’ dedim diye beni partiden ihraç ettiler. Bugüne kadar partiden ihraç edilenler ‘Bana şu partiden teklif geldi, bu partiden teklif geldi’ der. Ben hiçbir zaman demedim, çünkü ben hep CHP’liyim bunu da herkes biliyor” ifadelerini kullandı.

“Kimseyi kayırmadan yapılmalı”

Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği ‘Arınma’ sözünün oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Karataş, “CHP, hiç böyle şaibelere bulaşmamış, hakkında hırsızlık, yolsuzluk, zimmet gibi sözler hiç kullanılmamış bir partiydi. Bakarsanız CHP’ye her şey söylendi; ‘Komünist’ denildi, ‘Bunlar iş yapamaz’ denildi, ‘Bunlar imar yapamaz’ denildi, ‘İki keçiye su veremez, birini kaybederler’ denildi. Ancak bugüne kadar CHP’yi hiç kimse yolsuzlukla, suistimalle, hırsızlıkla, rüşvetle suçlayamazdı. Bu artık CHP’nin sırtına yapıştı. Bunların binde biri bile doğru olsa yeter. Kılıçdaroğlu ‘Arınma’ sözünü dile getirmesinin ardından bana göre CHP’de ilkeleri savunan, namuslu, dürüst insanlar bu söze itibar ettiler. Ben de onlardan biriyim. Bu arınma gerçekleşmezse o zaman kötü olur. Kılıçdaroğlu bu arınmayı hiç tereddütsüz ve kimseyi de kayırmadan yapmalıdır. CHP bu şaibeden kurtarılmalıdır. Kılıçdaroğlu ‘Kurtaracağım’ diyor, biz de onu bekliyoruz” dedi.

“Çakma CHP’liler” dedi, Özel’in ekibine veryansın etti!

“CHP’lilerde bu ara endişe edilen bir şey daha var…” diyerek devam eden Karataş, şunları söyledi: “Ben ilk kez dillendiriyorum ama başkaları da bunu konuşuyor: ‘Herkes çalıyor, bizimkiler de yapsa ne olur’ gibi… Paralar, yolsuzluklar, rüşvetler yazılıp çiziliyor, mahkeme tutanaklarında da var. Ancak ‘Herkes yapıyor’ denilmesi kötü. Bu, CHP’nin geleceği için kötü. Bunlar çakma CHP’li, ben öyle sanıyorum. Sonradan olma CHP’liler… Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet değerlerine bağlı insanlardan oluşmuyor. Menfaat düşüncesiyle ‘CHP iktidar olabilir, zaten yerelde iktidar’ diyerek oralardan nimet kapma peşine düşenler çakma CHP’lidir bana göre. Bunlar da Özgür Özel ekibinde bolca var. Ben bu sözleri söyleyenleri görüyorum. ‘Onlar çalmıyor mu!’ lafını söyleyenler hakiki CHP’li olamaz.”

Partiye geri dönmek istiyor mu?

CHP’de butlan sürecinin ardından önceki dönemlerde ihraç edilen bazı isimlerin partiye geri dönüşünün gündemde olduğunun hatırlatılması ve “Partiye geri dönmek ister misiniz?” sorusu üzerine de Karataş, “Arınmış bir partiye neden dönmek istemeyeyim? Bu konuda henüz bana bir teklif ya da çağrı yok ama bakacağız tabii. Teklif geldiğinde arınmış bir partide elbette ki bulunmak isterim” yanıtı verdi.