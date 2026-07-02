Son Mühür / Beste Temel - CHP'li Yankı Bağcıoğlu, Ankara’da yeni tesis edilen Ayyıldız Karargâhı ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeni karargâhın Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde komuta-kontrol, koordinasyon ve kuvvetler arası müştereklik anlayışını güçlendireceğini belirten CHP'li Yankı Bağcıoğlu, bu süreçte kurumsal geleneklerin sarsılmaması gerektiğine dikkat çekti. Projenin operasyonel faydalarını kabul etmekle birlikte milli güvenlik, kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve askeri personelin sosyal hakları gibi kritik konularda uyarılarda bulunan CHP'li Bağcıoğlu, savunma yönetimindeki önceliklerin doğru belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Yıllar içinde oluşmuş işleyiş kültürü korunmalı"

Yeni yapılanmanın getireceği askeri avantajlara değinen ancak ordunun kurumsal hafızasının ve teamüllerinin her şeyin üzerinde olduğunu hatırlatan Yankı Bağcıoğlu, “Ankara’da yeni tesis edilen Ayyıldız Karargâhı’nın, komuta-kontrol ve koordinasyon fonksiyonlarının daha etkin şekilde icra edilmesine ve kuvvetler arası müştereklik anlayışının pekiştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Ancak bu yeni yapılanma hayata geçirilirken, her kuvvet komutanlığının yerleşik usulleri, kurumsal gelenekleri ve yıllar içinde oluşmuş işleyiş kültürü korunmalı; müştereklik hedeflenirken kurumsal teamüllerden taviz verilmemelidir” uyarısında bulundu.

''Lojman sorunlarının çözümüne neden aynı öncelik verilmedi''

Yeni karargâha taşınmanın ardından şehir merkezlerinde boşalacak mevcut karargâh binaları ve arazilerinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini belirten CHP'li Yankı Bağcıoğlu, özellikle geçmişte İstanbul’da yaşanan örneklere dikkat çekti. Değerli askeri arazilerin yüksek rant getiren imar ve ticari projelere açılıp açılmayacağının netleşmesi gerektiğini söyleyen CHPlı Bağcıoğlu, büyük bütçeli projelere kaynak yaratılabilirken ordu mensuplarının temel haklarına dikkat çekerek şu soruyu sordu: “Böylesine büyük ölçekli projeler için kaynak oluşturulabilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin uzun süredir devam eden barınma ve lojman sorunlarının çözümüne neden aynı öncelik ve kaynak tahsis edilmemektedir?”

"Ayyıldız Projesi neden bu kadar uzun sürdü?"

Ayyıldız Karargâhı’nın yapım süresindeki gecikmeleri komşu kamu projeleriyle kıyaslayarak eleştiren Yankı Bağcıoğlu, inşaat sürecine dair şeffaflık talep etti. Projeye yakın bir bölgede temeli 17 Eylül 2025’te atılan Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi’nin kısa sürede tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Bağcıoğlu, milli güvenliği ilgilendiren bu ölçekteki projelerde yalnızca yeni binalar yükseltmenin yeterli olmadığını, kamu kaynaklarının doğru önceliklerle yönetilmesi ve askeri alanların stratejik değerinin korunması gerektiğini ifade etti.