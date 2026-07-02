Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu liderlğindeki CHP Genel Merkezi'nin örgütlere yönelik değişin hamlesinde bir isim sosyal medyanın en çok konuştuğu kişi olarak öne çıktı.

Henüz 24 yaşındaki Gizem Altunsoy'un, CHP Anlara il Başkanı olarak atanan Fahri Yıldırım'ın 35 kişilik yeni il yönetiminde yer aldığı görüldü.

Gülşah Durbay'ı hedef almıştı...

Gizem Altunsoy'un, Gizem Lara ismiyle sosyal medyada amansız hastalığa yenik düşen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yaptığı yorumlar sonrası 2024'de kısa bir süreliğine gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Durbay'ın kemiklerini sızlatan atama...

CHP'deki parti içi iktidar savaşında, Özgür Özel'le Gülşah Durbay arasında yakın ilişki imalarında bulunan bir ismin Ankara il yönetimine alınması, sosyal medyada, ''Gülşah Durbsy'ın kemiklerini sızlatan atama'' yorumlarına neden olduğu görüldü.

Gelen tepkilerin ardından Kılıçdaroğlu'nun geri adım atarak Gizem Altunsoy'un atamasını iptal ettiğine ve başka bir görev de verilmeyeceğine dair iddialar Başkent siyasetinde konuşulmaya başlandı.

Başkan Yıldırım'dan iddialara nokta...



Son Mühür gazetesi Ankara Temsilcisi Dilek Atasever Yüzer'e konuşan CHP Ankara il Başkanı Fahri Yıldırım, ''Gülşah Altunsoy'a yönelik iddiaların doğru olmadığını'' duyurdu.

Açıklanan 35 kişilik Ankara il yönetiminde Gülşah Altunsoy'un da olduğuna dikkat çeken Yıldırım, ''İl yönetim kurulu listemizde herhangi bir değişiklik yok'' dedi.

Gülşah Altunsoy'a ilişkin yorumları da dikkatle takip ettiklerini belirten Yıldırım, iftiraya varan haksız suçlamalar hakkında hukuk yoluna başvuracakları mesajını verdi.

