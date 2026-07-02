Son Mühür- İçinde Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ın olduğu Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Malta tescilli Falcon 50 tipi özel jet, havalandıktan kısa süre sonra Haymana'da düşmüştü.

Teknik bir arıza sonucu düştüğü açıklanan uçakla ilgili dikkat çekici iddia CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan geldi.

Yüce Divan'ı işaret etti...



Sosyal medya hesabından,

''Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!'' ifadeleriyle konuya dikkat çeken Yavuzyılmaz,

'Başıboş bir apron, görmeyen kameralar, şüpheli İsrail jeti, düşen Libya uçağı!

Abdülkadir Uraloğlu’nun kamuoyundan gizlediği gerçeklere ait resmi belgeleri yayınlıyorum.

Düşen Libya uçağı olayının perde arkasını;

Esenboğa Havalimanındaki HALİNKOK (Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi) komitesinin resmi toplantı tutanaklarıyla ortaya çıkardık.

Toplantı Tarihi: 30 Nisan 2026

Konu: Apron 5’teki Uçak Parkları

Katılanlar: DHMİ, Emniyet, Jandarma, TAV, Havayolu şirketlerinin yetkilileri

Belgeler, Esenboğa Havalimanında denetimsiz bir “tuzak alanı” yaratıldığını kanıtlar nitelikte.

Adeta tuzağa çekiliyor...



Tuzağın adresi: Esenboğa Apron 5!

İki düşman ülke uçağının aynı apronda park ettirilmesi, uluslararası uçuş kurallarına aykırı olduğu halde;

Adım-1

22 Aralık’ta Esenboğa’ya inen Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan jet, garip bir şekilde;

Üst düzey yabancı yetkilileri taşıyan uçakların park ettirildiği Apron 1’e değil, havalimanının en uzak köşesindeki Apron 5’e yönlendiriliyor.

Adeta bir tuzağa doğru çekiliyor.

Adım-2

Ertesi gün şüpheli bir İsrail jeti Esenboğa Havalimanına iniş yapıyor. O da Apron 5’e yönlendiriliyor.

Adım-3

İki düşman ülke uçağı, skandal bir şekilde, 1 saat 41 dakika boyunca Apron 5’te bir arada kalıyor.

Bu süreç boyunca Libya uçağı mürettebatı oteldeyken, İsrail jeti mürettebatı ve yolcuları Apron 5’te, Libya uçağıyla baş başa kalıyor.



Sonuç

Şüpheli İsrail jeti Esenboğa’dan kalkıp Tel-Aviv’e gidiyor. Ardından havalanan Libya jeti ise üç jeneratörünün de tuhaf bir şekilde birden bire arızalanmasıyla Ankara’da düşüyor. Kurtulan olmuyor.'' bilgisini paylaştı.

Kamera problemi var...

''Peki tuzak yeri neden Apron 5?'' diye soran Deniz Yavuzyılmaz,

''İşte bu sorunun yanıtı HALİNKOK belgelerinde!

Ankara Vali Yardımcısının başkanlık ettiği HALİNKOK’un resmi tutanaklarına göre;

DHMİ, Apron 5’e park yeri bilgisi giremiyor!

Apron 5’e giriş yapan uçaklar rastgele, kendi istedikleri yere park ediyor!

Havalimanı Kulesi ve Ramp Birimi Apron 5’i göremiyor!

Apron 5’te kamera problemi var!

Devasa apronda sadece 3 adet kamera var; 3’ü de sorunlu, görüntüler net değil!

Yani resmi belgelere göre;

5 No’lu Apron, Esenboğa Havalimanında operasyon yapmak için çok ideal bir kayıt dışı kör nokta durumunda.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Apron 5 gerçeğini en başından beri biliyor olmasına rağmen, tedbir almayarak görevini kötüye kullanmıştır.

Kamuoyu yanıltılmaya çalışıldı...



İsrail jetinin varlığı, Apron 5’teki kontrol dışı durum ve kamera rezaleti konusundaki açıklamalarımız için ‘tümü yalan’ diyerek, kamuoyunu yanıltmaya çalışmıştır.

Ulaştırma Bakanı, bizzat kendi sorumluluğundaki kurumun "kozmik" tutanaklarıyla yalanlanmıştır.

Türkiye’nin milli menfaatleri çerçevesinde, özellikle NATO Zirvesi öncesinde;

Ulaştırma Bakanı mutlaka görevden alınmalıdır!'' çağrısında bulundu.

Bakan Uraloğlu'na da seslenen Yavuzyılmaz,

''Bakana şifreli not: Belgelerde adı geçenlerin kuruma olan aidiyet duygusunu rencide etmemenizi tavsiye ederim.'' mesajı verdi.