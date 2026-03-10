İzmir’de Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren denetim ekipleri, Ramazan ayının manevi atmosferini fırsat bilerek fahiş fiyat uygulamalarına başvuran işletmelere karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Marketlerden kafelere, restoranlardan fırınlara kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen kontrollerde, fiyat etiketleri ve raf-kasa uyumu mercek altına alınıyor. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler, 2026 yılının henüz ilk iki ayında yürütülen denetimlerin boyutunu ve uygulanan yaptırımların kararlılığını gözler önüne seriyor.

İzmir’de etiket ve fiyat denetimlerinde rekor ceza

2026 yılının başlangıcından bu yana İzmir genelinde yürütülen saha çalışmalarında, 3 bin 500’den fazla ticari işletme denetim süzgecinden geçirildi. Yaklaşık 575 bin ürünün haksız fiyat artışı ve etiket mevzuatı yönünden incelendiği bu süreçte, kurallara riayet etmeyen işletmelere toplamda 9 milyon 500 bin TL civarında idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı’nın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı Ramazan denetimleri kapsamında, özellikle temel gıda maddeleri ve hızlı tüketim ürünlerindeki fiyat hareketleri anlık olarak takip ediliyor.

8 ilçede her gün kesintisiz saha kontrolü

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamada, vatandaşların ekonomik haklarını korumak adına günde ortalama 8 ilçede, 10 ayrı ekiple saha operasyonlarının sürdürüldüğü belirtildi. Bayram süreci yaklaştıkça yoğunlaştırılması planlanan bu kontrollerde, stokçuluk ve haksız fiyat artışı gibi piyasa dengesini bozan eylemlere karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ediliyor. Denetim ekipleri, fırınlarda ekmek gramajından kasaplardaki et fiyatlarına kadar her detayı titizlikle incelerken, mevzuata aykırı her bir eylem için 1 milyon 806 bin 177 TL’ye ulaşabilen ağır yaptırımların yolda olduğu hatırlatıldı.

Restoran menülerinden raf etiketlerine sıkı takip

Haksız rekabetin önüne geçmek ve dürüst esnafı korumak amacıyla yürütülen çalışmalarda, sadece marketler değil; kafeterya ve restoranlar da mercek altında tutuluyor. Özellikle kapı önü menü fiyat listeleri ve masalardaki fiyat sunumlarının mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor. Eksik veya yanıltıcı bilgi barındıran her bir etiket ve liste kalemi için işletmelere 3 bin 973 TL tutarında idari yaptırım uygulanıyor. Bu denetimlerin temel amacının, tüketicilerin şeffaf bilgiye ulaşmasını sağlamak ve ekonomik istikrarı korumak olduğu vurgulandı.

Tüketici haklarını korumak için denetimler sürecek

Müdürlük yetkilileri, vatandaşların huzur içinde bir Ramazan ve bayram geçirmeleri için piyasa gözetimi faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Açıklamada, hızlı tüketim malları başta olmak üzere birçok sektörün yakından izlendiği ve piyasa dengesini bozmaya yönelik girişimlerin anında cezalandırıldığı dile getirildi. Hem vatandaşın refahını gözetmek hem de yasalara uygun ticaret yapan işletmelerin haklarını savunmak adına yürütülen bu yaygın denetimlerin, Ramazan ayı sonuna kadar artarak devam edeceği kamuoyuna duyuruldu.

