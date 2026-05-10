Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anneler Günü’nde duygulandıran anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Şehrin her köşesinde eş zamanlı olarak harekete geçen ekipler, vatan uğruna can veren kahraman şehitlerimizin emaneti olan annelerinin yanında oldu.

Gaziemir, Ödemiş ve Menderes’te vefa ziyaretleri

Müdürlüğe bağlı Gaziemir, Ödemiş ve Menderes Sosyal Hizmet Merkezleri'nde görevli ekipler, bu özel günde yönlerini şehit evlerine ailelerine çevirdi. Bir bir kapılar çalınarak çay sohbetiyle birlikte anneler ile bir araya gelinerek destek verildi.

Annelerin istek ve talepleri de dinlendi

Ziyaretler anında duygu dolu anlar yaşanırken, görevliler şehit annelerinin ellerini öperek günlerini kutladı. Yalnızca protokol gereği değil, birer evlat sıcaklığıyla yapılan bu görüşmelerde annelerin istek ve talepleri de bizzat dinlendi.

"Kıymetli ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz"

İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan notta ise birlik ve kararlılık mesajları verilerek, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatmaya ve kıymetli ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.