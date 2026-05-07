Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediye Mayıs ayı meclis toplantısı 2025 yılı kesin hesap raporu konuşulurken AK Partili Atmaca’dan çok çarpıcı bir konuya dikkat kesildi.

Belediyenin kesin hesap verilerine göre 2025 yılı gider bütçesi 1 milyar 225 milyon 62 bin 915 TL olurken, gider gerçekleşme oranı yüzde 72,49 olarak açıklandı. Gelir bütçesi ise 983 milyon 608 bin 666 TL’de kalırken gerçekleşme oranı yüzde 58,20 oldu. Gelir ve gider arasındaki fark yaklaşık 241 milyon 454 bin TL olarak hesaplandı.

Pide gramajları!

Borçlanmalar, yatırımlar, ihaleler konuşulurken AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, belediyenin yemek hizmetlerine ilişkin ihale teknik şartnamesindeki değişikliklerinden bahsetti. Atmaca’nın dikkat çektiği konu ise oldukça şaşırtıcıydı: Pide gramajları.

AK Partili Atmaca vatandaşa cenazede dağıtılan pide gramajları için “İç malzeme olarak 2025’te 60 gram kıyma, 60 gram iç malzeme, 120 gram hamur; 2026’da 40 gram kıyma, 40 gram iç malzeme, 110 gram hamur koyuluyor. 2025’te de 2026’da da piştikten sonra 180 gram olacak diyor. Matematik olarak nasıl olacak bu. Vatandaşa yemeyeceğiniz şeyi neden yediriyorsunuz?” ifadelerinde bulundu.