Son Mühür / Osman Günden - Gaziemir Belediyesi, ortaokul öğrencileri için büyük bir fırsat sunuyor. Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu (GAZİDEK) bünyesindeki ortaokul öğrencileri için ücretsiz kurs dönemi başlıyor. Kursa katılmak isteyen öğrenciler için ise başvurular 11 Mayıs pazartesi günü alınmaya başlanacak.

Son başvuru tarihine dikkat!

Ortaokul 5’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar olan tüm kademeler için hayata geçirilen kurslara dahil olmak isteyen öğrencilerden istenen belgeler de açıklandı. Buna göre; öğrencilerin ikametgah belgesi, güncel fotoğraf, kimlik fotokopisi ve öğrenci belgesi ile şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Kayıt işlemleri; kurumun Ana Kurs Merkezi’nin yanı sıra Sarnıç ve Aktepe’deki merkezlerinde yapılacak. Son başvuru tarihi ise 21 Haziran Pazar olarak belirlendi.

Başkan Işık’tan öğrencilere davet

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmak ve ailelerimizin eğitim giderleri yükünü bir nebze olsun hafifletmek için ücretsiz eğitim desteğimizi sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedeflediğimiz GAZİDEK’te, öğrencilerimizi sınavlara en iyi şekilde hazırlıyoruz. Tüm ortaokul öğrencilerimizi kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.