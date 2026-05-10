Son Mühür/ Merve Turan- Çeşme’nin turizm yerini belirlemek ve kentin geleceğine yön vermek için yapılan “1. Çeşme Turizm Zirvesi”, bütün tarafları aynı masada bir araya getirdi.

Çeşme Kent Konseyi’nin koordinatörlüğünde, Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen büyük buluşma, kenti yalnızca bir yaz rotası olmaktan çıkarıp 12 aya yayma planıyla yola çıktı.

Zirvenin ana konusu turizmin mevsimsel sınırlarını aşmaktı. Katılımcılar; devamlılıktan uluslararası tanıtıma, yeni pazar stratejilerinden turizm çeşitliliğine kadar birçok önemli konuyu titizlikle ele aldı.

Çeşme’nin yalnızca güneş ve denizden ibaret olmadığı, kentin köklü tarihinin ve yerel değerlerinin de bu sürecin bir parçası olması gerektiğinin altı çizildi.

Lal Denizli: "Çeşme’nin kültür mirasıyla, gastronomisiyle de anlatılması gerek"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, zirvedeki konuşmasında şehrin ekonomik açıdan iyileşmesinin yolunun turizmi yıla yaymaktan geçtiğini belirterek, “Turizm ancak yılın tamamına yayıldığında gerçek anlamda kent ekonomisine katkı sağlayabilir.

Çeşme’nin yalnızca deniziyle değil; kültür mirasıyla, gastronomisiyle, spor organizasyonlarıyla ve üretim kültürüyle de anlatılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Nisan’da Temmuz yoğunluğu yaşanıyor

Organizasyonların esnafa ve konaklama sektörüne destek olduğunu söyleyen Denizli, “Nisan ayında otelcilerimizden ve işletmelerimizden ‘Temmuz ayı gibi iş yaptık’ sözünü duymak bizim için çok kıymetli. Bu etkinlikler yalnızca kültürel değil, ekonomik olarak da Çeşme’ye önemli katkılar sunuyor.” dedi.

"Çeşme’nin turizmde daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyoruz"

Gün boyu devam eden panellerde uzmanlar ve sektör temsilcileri, kongre turizminden sağlık turizmine kadar birçok yeni modeli ele aldı.

Çeşme’nin dünya çapında nasıl daha görünür olabileceğine dair gerçekçi öneriler sunuldu. Zirvenin kapanışında iş birliği mesajı veren Lal Denizli, “Turizm yalnızca belediyelerin ya da işletmelerin tek başına omuzlayabileceği bir alan değil.

Ortak akıl, iş birliği ve dayanışmayla Çeşme’nin turizmde daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyoruz.” diye konuştu.