Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'nin verilerine göre Pike, 30 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunuyor. Şu anda 50 yaşında olan mahkum, Ocak ayında açtığı davayla eyaletin uyguladığı öldürücü enjeksiyon yönteminin anayasal ve dini haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Eyalet yönetimi ise Mart ayında verdiği cevapta Pike'ın bu iddialarını yeterince kanıtlayamadığını öne sürdü.

Christa Pike hangi cinayetten mahkum edildi?

Christa Pike, 12 Ocak 1995'te Knoxville Job Corps'ta birlikte eğitim gördüğü 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten mahkum edildi. Savcılığın iddiasına göre Pike, o dönem çıktığı 17 yaşındaki erkek arkadaşının Slemmer'la yakınlaştığını düşünerek kıskançlık besliyor ve onu bir tehdit olarak görüyordu.

Pike, erkek arkadaşı ve bir arkadaşıyla birlikte Slemmer'ı ormanlık alana götürdü. Tanık ifadelerine göre Pike, kurbanının kafasına asfalt parçasıyla vurdu, ona işkence etti ve boğazını kesti. Pike'ın erkek arkadaşı olaya dahil olduğu için ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, diğer arkadaşı Pike aleyhine tanıklık yaparak denetimli serbestlik aldı.

İdam yöntemine dini gerekçeyle itiraz

Pike, açtığı davada Budist inancını gerekçe göstererek ilginç bir hukuki argüman ortaya koyuyor. İddiasına göre öldürücü enjeksiyona alternatif bir yöntem seçmesi, kendi ölümüne katılım anlamına gelecek ve bu durum Budist inancıyla çelişecek. Ayrıca infaz öncesinde Budist ruhani danışmanıyla iletişim kurmasının engelleneceğini ileri sürüyor.

Tennessee'nin idam protokolü tartışma konusu

Tennessee'nin idam protokolü Aralık 2024'te değiştirildi ve daha önce kullanılan üç ilaç yerine tek bir ilaç olan pentobarbital uygulamasına geçildi. Pike'ın avukatları yeni protokolün müvekkillerinin özel sağlık durumları nedeniyle gereksiz acı ve ıstıraba yol açacağını savunuyor. Avukatlar ayrıca cezaevi personelinin tıbbi eğitimden yoksun olduğunu ve protokolün gizlilik içinde hazırlandığını belirtiyor.

Pike cezaevinden ne diyor?

Christa Pike, 2023 yılında The Tennessean gazetesine yazdığı mektupta köklü bir değişim geçirdiğini ifade etti. Pike, mektubunda kendisi gibi sevgi dolu ve şefkatli birinin böylesine bir suç işleyebildiğini düşünmenin bile kendisini hasta ettiğini belirtti. Mahkeme kayıtlarına göre Pike, cinayetten önce travma, ihmal, yoksulluk ve cinsel istismara maruz kalmış bir geçmişe sahip.