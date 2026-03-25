Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ı İran'a yönelik saldırıya ikna eden yahudi lobisi, yaşanan başarısızlığın faturasını Türkiye'ye kesme çabası içine girdi.

Yaklaşık 2 milyon takipçisi olan ve kendini 'Ateşli, cesur, mücadeleci, hırçın, güçlü karakterli Yahudi Kadın' ifadeleriyle tanımlayan gazeteci Laura Loomer, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi hedef alan paylaşımıyla dikkat çekti.

İki isme para verdiler iddiası...



Loomer paylaşımında,

''CIA kaynağı bana, CIA'nın, Türkiye'nin ve daha spesifik olarak Erdoğan yönetiminin, Trump yönetiminin Orta Doğu gündemini baltalamak için podcaster'lara özel harcama talimatı verdiğine dair somut kanıtlara sahip olduğunu söylüyor.

CIA, bu Türk finansmanının en az bir kadın podcaster'a ve en az bir erkek podcaster'a gittiğine dair kanıtlara sahip.

Türkiye, Müslüman Kardeşler'in en büyük finansörüdür'' ifadelerine yer verdiği görüldü.



Loomer denen şarlatan...



ABD siyasetinde yaşanan iç çekişmeyi hatırlatan gazeteci Yunus Emre Erdölen, Laura Loomer'ın ciddiye alınacak bir isim olmadığına işaret etti.

Yunus Emre Erdölen,

''Amerikan iç savaşının bir cephesi bu. İran Savaşı'nı eleştiren muhafazakar kanaat önderleri çok etkili, Trump'ı çok yıpratıyor. Bu yüzden şaklaban kadar itibarı olmayan İsrailci Trumpçı troller, bu insanlara "ajan" diyor.

Loomer müptezel olarak görülen biri'' hatırlatmasında bulundu.



Asıl Yahudiler bana para teklif etti...



Loomer'a bir yalanlama da Avustralya'da yaşayan Amerikalı podcast yayıncısı Elijah Schaffer'den geldi.

Loomer'a, ''İsimleri ver. Hangi podcaster'lar Türkiye tarafından para alıyor? Kanıt göster'' sözleriyle seslenen Schaffer,

''Çünkü Yahudi ve İsrail çıkarlarını desteklemem için defalarca para teklif edildi bana. Hatta IDF için yalan söylemem için bile para teklif edildi.

Bende de bu şeyler belgelenmiş durumda. Çıldırttı resmen. Parayı alan insanları da tanıyorum'' mesajı verdi.