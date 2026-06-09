Mayıs ayı enflasyon oranının ilan edilmesi, maaşlara yansıtılacak zam oranlarının ara tablosunu büyük oranda belirledi. Şu anki mevcut hesaplamalara göre işçi ve esnaf emeklileri için yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 12,4’lük bir artış oranı masada duruyor. Hak sahipleri "En düşük emekli aylığı ne kadar olacak, Temmuz ayında maaşlar kaç TL artacak?" sorularıyla güncel rakamları incelerken, nihai tablonun tamamlanması için önümüzde sadece bir adımlık veri kaldı. Haziran enflasyonunun da listeye eklenmesiyle milyonların alacağı net para kuruşu kuruşuna kesinleşecek.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 YÜZDE KAÇ OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılda iki kez aldığı maaş artışları, doğrudan altı aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin cebine koyacağı beş aylık zam oranı yüzde 16,61 olarak hesaplandı. Rakamlar şu an için kesinleşmiş nihai artışı göstermiyor; bu oran Haziran ayı verisi açıklanana kadar bir ara hesaplama niteliği taşıyor. Haziran ayına ait enflasyon endeksi sisteme girildiğinde, bu oranın üzerine yeni veri eklenecek ve işçi, esnaf, çiftçi emeklilerinin alacağı net zam oranı resmiyet kazanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI HESAPLAMA TABLOSU

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı hesaplanırken işçi emeklilerinden farklı bir sistem uygulanıyor. Kamu görevlilerinin maaş artışlarında enflasyon verilerinin yanı sıra toplu sözleşme hükümleri de belirleyici bir rol oynuyor. Hakem kurulu kararları doğrultusunda memurlar, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

Bunun yanında bir enflasyon farkının oluşabilmesi için ilk altı aylık enflasyonun yüzde 11 barajını aşması şart koşuluyor. Açıklanan son beş aylık veriler bir araya getirildiğinde, memur ve memur emeklileri için şimdiden oluşan enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 12,4 seviyesine ulaştı.

KESİN VE NET MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Gözlerin çevrildiği ara tablo netleşse de ne emekliler ne de memurlar için henüz son söz söylenmedi. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren kesin zam oranları, Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte resmiyet kazanacak. Temmuz ayının başında duyurulacak olan bu son veriyle birlikte hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı hem de memurların alacağı nihai enflasyon farkı netleşecek. Bakanlıklar, ortaya çıkacak bu son tabloya göre yeni maaş bordrolarını hazırlayarak hesaplara yatıracak.